Lamine Yamal promette di portare la Champions League al Barcellona: "La parola di un uomo è il suo vincolo"

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Lamine Yamal ha promesso ai tifosi del Barça che riporteranno la Champions League al Barcellona, dopo essere stati eliminati ai quarti di finale dall'Atlético de Madrid, in una partita che è stata "una rapina", secondo Raphinha. Sono passati 11 anni dall'ultima volta che il Barcellona ha vinto il trofeo, nel 2015, con Luis Enrique alla guida.

"I miei genitori mi hanno insegnato che la parola di un uomo è il suo vincolo... e porteremo questo a Barcellona", ha detto il diciottenne, così entusiasta della partita che ha persino cambiato la sua foto profilo in LeBron James.

"Abbiamo dato il massimo, ma non è stato abbastanza. Questa è solo una parte del viaggio: per arrivare in cima bisogna arrampicarsi, e sappiamo che non sarà facile, né loro lo renderanno facile per noi. Ma arrendersi non è un'opzione.

Abbiamo molte ragioni per essere entusiasti, e ci impegneremo con tutto il possibile. Ogni errore è una lezione, e puoi essere certo che impareremo da ciascuno. Siamo il Barça, e torneremo dove apparteniamo", ha aggiunto Yamal.