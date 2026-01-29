L'Arsenal travolge l'AS FAR 6-0 raggiungendo la prima finale di sempre della Women's Champions Cup

HQ

La FIFA sta lanciando una nuova competizione calcistica femminile nella stagione 2025/26, la Women's Champions Cup, che equivale alla Coppa Intercontinentale maschile: una breve competizione tra i sei vincitori delle competizioni per club delle sei principali confederazioni FIFA.

La prima edizione, basata sulle vincitrici della stagione 2024/25, è iniziata nell'ottobre 2025 con una partita tra le vincitrici della AFC e quella della OFC Women's Champions League. Wuhan Jiangda ha battuto l'Auckland United 1-0, poi Wuhan ha perso al secondo turno contro la vincitrice della CAF Women's Champions League al secondo turno, la Royal Armed Forces Sports Association (AS FAR) del Marocco.

Le semifinali si sono svolte il 28 gennaio, con la vincitrice della UEFA Women's Champions League, l'Arsenal, che ha travolto la squadra di Moroccian 6-0. Nell'altra semifinale, il "derby delle Americhe" tra il Gotham FC della CONCACAF e i Corinthians della CONMEBOL si concluse sull'1-0 per la squadra brasiliana. Entrambi i semifinali si sono svolti a Londra.

Pertanto, la finale tra Arsenal e Corinthinas si terrà domenica 1 febbraio 2026, alle 18:00 GMT, 19:00 CET. Gotham e AS FAR giocheranno anche una partita per il terzo posto lo stesso giorno alle 14:45 GMT.

Seguirai la prima edizione della Women's Champions Cup?