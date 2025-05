L'Aston Martin "non è in grado di competere per i punti in questo momento", afferma il Team Principal

HQ

L'Aston Martin non è migliorata affatto quest'anno: dopo essere stata quinta nella classifica Costruttori lo scorso anno (ma con un enorme distacco di 374 punti dalla quarta, la Mercedes), ora è settima, davanti solo a Racing Bulls, Alpine e Kick Sauber. Solo 14 punti, tutti conquistati da Lance Stroll, in Australia e quattro punti nella volata di Miami lo scorso fine settimana.

Il team principal Andy Cowell non nasconde la realtà: "In condizioni normali di asciutto non abbiamo una macchina in grado di competere per i punti in questo momento", ha detto a Formula1.com. "Dobbiamo continuare ad analizzare dove possiamo migliorare e lavorare sodo per essere più competitivi a Imola".

Anche Stroll è altrettanto deluso: "Ci manca semplicemente il ritmo, siamo stati lenti per tutta la stagione finora e oggi non ha fatto eccezione". È un incubo anche per il veterano Fernando Alonso, che si è lamentato del fatto che "oggi abbiamo affrontato sfide simili a quelle che abbiamo avuto per tutta la stagione e non siamo riusciti a capitalizzare il caos davanti a noi", riferendosi al tempo piovoso nella gara in Florida.