L'Australia concede asilo umanitario a cinque calciatrici iraniane della nazionale femminile

Il Ministro degli Affari Interni australiano Tony Burke ha confermato che hanno concesso asilo a cinque calciatrici della Nazionale femminile iraniana, che non torneranno nel loro paese d'origine. Ha confermato le notizie secondo cui cinque giocatori avevano abbandonato il loro hotel in Australia, con il Primo Ministro australiano Anthony Albanese che ha dichiarato che i giocatori "sono al sicuro e dovrebbero sentirsi a casa qui".

Anche il resto delle loro compagne di squadra ha avuto la possibilità di restare in Australia e non tornare in Iran, temendo che vengano punite per la loro protesta silenziosa quando si sono rifiutate di cantare l'inno nazionale durante la AFC Women's Cup. La maggior parte degli osservatori pensa che, quando abbandonarono la protesta nella partita successiva, furono costretti dal governo iraniano, che li definì "traditori di guerra" in TV.

Coloro che desiderano tornare in Iran potrebbero essere dovuti al timore che il regime iraniano possa ritorsioni contro le loro famiglie a casa. Il resto della squadra rimane nel loro hotel in Australia, alla ricerca di un modo sicuro per tornare in Iran dall'Australia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno negato l'ingresso attraverso Dubai e ora prevedono di viaggiare in Malesia e poi in Turchia.