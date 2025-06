Le migliori partite della Coppa del Mondo per Club grom Giornata 1 della Fase a gironi da non perdere

HQ

Dopo le prime giornate di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA, la fase a gironi prosegue fino a mercoledì 17 giugno, per la 1ª giornata su 3 della fase a gironi. Alcuni grandi successi europei hanno già debuttato, con risultati diversi: il Bayern ha battuto l'Auckland City FC per 10-0 (squadra classificata al 5.074° posto nell'Opta Power Rankings, oltre alle squadre tedesche di quarta divisione, nonostante sia stata 13 volte vincitrice della OFC Champions League), mentre l'Atlético de Madrid non è riuscito a eguagliare i vincitori del PSG perChampions League.

Quali altri giochi dovresti guardare? La prima giornata della fase Grop dura fino a mercoledì (anche se alcune partite si svolgeranno giovedì nell'ora europea). La competizione torna stasera con Chelsea-Los Angeles FC. Ecco un elenco di altre partite della fase a gironi con squadre europee:

Fase a gironi 1ª giornata

Lunedì 16 giugno



Gruppo C: Chelsea - LAFC - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo D: Boca Juniors - Benfica - 23:00 CEST, 00:00 CEST



Martedì 17 giugno



Gruppo F: Fluminense vs Borussia Dortmund - 17:00 BST, 18:00 CEST



Mercoledì 18 giugno



Gruppo E: Monterrey - Inter - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo G: Manchester City - Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo H: Real Madrid - Al Hilal - 20:00 CEST, 21:00 CEST



Gruppo H: Pachuca - FC Salisburgo - 23:00 BST, 00:00 CEST



Giovedì 19 giugno



Gruppo G: Al Ain vs Juventus - 02:00 BST, 03:00 CEST



Ricorda che puoi guardare l'intero programma della Coppa del Mondo per Club qui, fino alla finale di domenica 13 luglio.