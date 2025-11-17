Le squadre di calcio palestinese giocano un'amichevole nei Paesi Baschi, prima volta in Europa

HQ

La squadra palestinese di calcio ha giocato per la prima volta in Europa sabato scorso, in un'amichevole nei Paesi Baschi, in Spagna, in una partita ricca di omaggi alle migliaia di vittime della guerra a Gaza. La partita si concluse 3-0 per la squadra locale, la squadra basca, che non è ufficialmente riconosciuta né dalla FIFA né dalla UEFA e quindi può giocare solo partite amichevoli come questa (che si è svolta lo stesso giorno in cui la nazionale spagnola ha disputato una partita di qualificazione ai Mondiali contro la Georgia - coincidenza, con tre gol segnati da giocatori baschi, Martín Zubimendi e Mikel Oyarzabal).

Prima della partita, i 51.396 spettatori dello stadio San Mamés, Athletic Club di Bilbao, hanno creato un enorme mosaico con entrambe le bandiere, basche e palestinesi, e un minuto di silenzio è stato tenuto per tutte le vittime in Palestina sotto l'esercito israeliano, dopo e prima di ottobre 2023. La partita fu poi dominata dalla squadra locale, con gol di Gorka Guruzeta, Urko Iruretagoiena dell'Athletic e Unai Elgezabal del Levante, tutti giocatori della prima divisione spagnola.

L'allenatore della Palestina, Ehab Abu Jazar, nato a Gaza e la cui famiglia vive in un campo profughi mentre la sua casa è stata distrutta, ha ringraziato i Paesi Baschi per averli fatti sentire come casa. "Per noi, i Paesi Baschi non sono solo la nostra seconda casa, è la nostra casa. Il minuto di silenzio è stato molto difficile perché abbiamo ricordato la sofferenza del popolo palestinese. In campo, non mancava mai affetto e solidarietà.Ha ammesso che è stata la prima volta che ha pianto con il coro palestinese.

Dal punto di vista sportivo, ammette che i loro giocatori non sono al meglio a causa della mancanza di allenamento, ma impareranno dalla partita prima delle prossime partite contro la nazionale catalana di martedì e contro la nazionale libiana. La squadra palestinese di calcio si è avvicinata più che mai a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026. Il team si è recentemente trasferito in Cile, con la più grande popolazione palestinese al di fuori del mondo arabo (quasi mezzo milione di persone in un paese con 20 milioni di abitanti).