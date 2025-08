La nazionale di calcio della Palestina sogna di qualificarsi alla Coppa del Mondo e si trasferisce in Cile

HQ

La Palestina si è avvicinata più che mai alla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo AFC. Un controverso rigore all'ultimo minuto ha troncato il loro percorso per i play-off, ma è comunque il miglior risultato di sempre per una squadra che sperava di portare un piccolo raggio di speranza nel paese devastato dalla guerra. Ora, la squadra sta già pensando alla Coppa del Mondo 2030 e vuole essere preparata. Ecco perché hanno annunciato di aver spostato la squadra in Cile, il paese non arabo con una popolazione palestinese più numerosa, stimata in 500.000 persone in un paese con 20 milioni.

L'allenatore della nazionale di calcio palestinese, Ehab Abu Jazar, ha detto a EFE che vogliono trovare nuovi talenti tra la popolazione palestinese in Cile, oltre a fondare una nuova scuola formativa.

La Palestina, che è stata recentemente riconosciuta come stato da tre delle più grandi economie del mondo (Francia, Canada e Regno Unito), è riconosciuta come nazione dalla FIFA dal 1998. E i loro risultati sono migliorati, raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa d'Asia per la prima volta nel 2023. Tuttavia, dal 2019 non possono giocare nel loro paese come gente del posto. E da quando il genocidio di massa da parte di Israele è iniziato nel 2023, lo sport è stato sostanzialmente cancellato dal Paese. 60.000 persone sono morte in Palestina, tra cui circa 700 sportivi.

"Lo sport praticamente non esiste in Palestina ora. Non è solo che non ci sono tornei, è che non ci sono attività sportive", ha detto Abu Jazar, nato a Gaza, la cui famiglia vive ora in un campo profughi poiché la sua casa è stata distrutta.

"Con le squadre nazionali, stiamo cercando di costruire la nostra resilienza e partecipare a tutte le competizioni per due motivi: in primo luogo, per rendere presente il nome e la bandiera della Palestina e per continuare a migliorare. Crediamo di poter ottenere cose importanti, e finché ci saranno palestinesi, continueremo", ha detto.