Leandro Andrade batte l'impressionante record UEFA di gol contro l'Athletic Club dopo 50 secondi

L'Athletic Club Bilbao ha finalmente vinto la sua prima partita di Champions League mercoledì, in rimonta contro l'FK Qarabag, un club dell'Azerbaigian che contro ogni previsione si trova al 13° posto nella classifica UCL, avendo vinto le due partite precedenti. E nonostante il risultato, 3-1 per la squadra locale spagnola, Leandro Andrade, centrocampista del Qarabag, ha battuto un record insolito nel calcio europeo: il primo giocatore in una grande competizione calcistica europea a segnare al primo minuto di tre partite diverse.

Andrade ha segnato il gol di Unai Simón dopo soli 50 secondi. In precedenza aveva segnato prima del primo minuto della partita terminata altre due volte in Europa League, nel gennaio 2025 contro l'FCSB e nel dicembre 2023 contro l'Häcken, sempre per il Qarabag. Tuttavia, quel gol non è servito a molto, poiché l'Athletic ha poi preso il controllo della partita con Gorka Guruzeta che ha segnato una doppietta e Robert Navarro un'altra.

Leandro Andrade, 26enne centrocampista offensivo nato in Portogallo, gioca a livello internazionale per Capo Verde, che si è recentemente qualificato per la prima volta alla Coppa del Mondo, il paese più piccolo di sempre a farlo per dimensioni, secondo per popolazione dopo l'Islanda. Andrade è diventato anche il primo capoverdiano a segnare in Champions League nella vittoria per 3-2 sul Benfica il 16 settembre 2025.