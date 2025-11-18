LeBron James potrebbe debuttare questa settimana in una stagione NBA, da record di 23

HQ

LeBron James potrebbe diventare oggi il primo giocatore NBA a essere titolare in 23 stagioni diverse. La stella dei Los Angeles Lakers, che compirà 41 anni il mese prossimo, ha saltato tutta la preseason e il primo mese di competizione a causa di una sciatica, la prima volta in carriera che ha saltato l'inizio della stagione a causa di un infortunio. La sua sciatica fu segnalata solo pochi giorni dopo aver "trollato" tutti lasciando intendere che avrebbe preso la decisione del suo ritiro... E alla fine è diventato uno spot per le bevande.

Ma secondo diverse fonti, LeBron James è quasi pronto a tornare in competizione, e potrebbe accadere questo martedì contro gli Utah Jazz, che si giocano a Los Angeles. L'allenatore di Los Angeles JJ Redick ha dichiarato che dopo il cappello di allenamento di lunedì la disponibilità di James martedì è ancora da determinare, secondo Reuters, ma si è già allenato con la G League la scorsa settimana.

I Los Angeles Lakers hanno iniziato con solidità questa stagione (10 vittorie, 4 sconfitte), con Luka Doncic che ha una media di 34,4 punti a partita e Austin Reave di 28,3 punti a partita. I Lakers giocheranno di nuovo contro Utah domenica, quindi LeBron potrebbe ancora debuttare questa settimana al suo 23° debutto stagionale.