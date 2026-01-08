Leo Messi non si vede come allenatore quando si ritirerà, vorrebbe diventare proprietario di un club

HQ

Leo Messi non sta ancora pensando al ritiro, avendo recentemente firmato un rinnovo contrattuale con i campioni MLS dell'Inter Miami fino al 2028. Tuttavia, a 38 anni, i suoi giorni nel football stanno inevitabilmente per finire. Cosa farà quando appenderà gli stivali?

Messi è stato interrogato a riguardo in un'intervista con Luzu TV in Argentina, e per prima cosa ha detto cosa non farà: "Non mi vedo come un allenatore. Essere un Direttore Sportivo mi interessa di più, ma se dovessi sceglierne uno, quello che vorrei di più è essere il proprietario di un club".

Ci sono cose che derivano dall'essere proprietario di un club che interessano Messi: "Vorrei avere il mio club, partire dal basso e farlo crescere. Poter dare ai bambini l'opportunità di svilupparsi e raggiungere qualcosa di importante. Se dovessi scegliere, sarebbe ciò che mi attirerebbe di più."

In realtà, Messi è già co-proprietario di una squadra uruguaiana di quarta divisione, originariamente lanciata da Luis Suárez (il nome del club, Deportivo LSM, deriva dalle loro iniziali). Messi dà anche il nome alla Messi Cup, una competizione under 16 con club di calcio da tutto il mondo, che si è svolta il mese scorso a Miami.

Ma prima di tutto ciò, Messi vuole restare in forma per giocare la Coppa del Mondo 2026 in estate con l'Argentina.