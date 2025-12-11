Leo Messi visiterà l'India per un "GOAT Tour" dove sarà inaugurata una statua alta 70 piedi e 21 metri

HQ

Il calendario di Leo Messi non si ferma nemmeno dopo aver vinto la MLS Cup. La stella argentina ha recentemente inaugurato la "Messi Cup" a Miami, una competizione per club per squadre Under-16, e ora si reca in India per un "GOAT Tour" di tre giorni dal 13 al 15 dicembre, dove visiterà Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Sarà la seconda visita di Messi in India, la prima nel 2011.

Durante il suo viaggio, Messi incontrerà il Primo Ministro indiano Narendra Modi e diversi capi ministri, oltre a diverse celebrità, riporta India Today.

I fan possono acquistare biglietti per diverse attività per assistere a una delle apparizioni pubbliche di Messi (inclusa una partita amichevole con celebrità, una sfilata di beneficenza, un'asta di cimeli della Coppa del Mondo 2022 e esibizioni musicali). Sarà accompagnato nel tour dai compagni di squadra dell'Inter Miami, Rodrigo de Paul e Luis Suárez. I biglietti vengono venduti per una media di 4.500 rupie indiane, l'equivalente di 42 euro, ma a Mumbai costano il doppio.

Forse l'aspetto più sorprendente del "GOAT Tour" è la svelatura di una grande statua, alta 70 piedi o 21,33 metri, che sarà inaugurata a Kolkata sabato, costruita da un equipaggio di 45 persone in 27 giorni.