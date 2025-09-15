Il direttore de La Vuelta attacca i manifestanti: "non una sola federazione internazionale ha posto il veto a Israele"

HQ

Si è conclusa domenica con proteste contro Israele su base giornaliera sin dal quinto giorno, la cronometro a squadre, dove l'intero team Israel-Premier Tech è stato fermato quando i manifestanti filo-palestinesi hanno bloccato la strada.La Vuelta a España Il culmine è avvenuto a Madrid, quando decine di migliaia di manifestanti hanno bloccato la strada e la gara ha dovuto essere abbandonata 60 km prima del traguardo.

Javier Guillén, direttore de La Vuelta, è stato molto critico con i manifestanti in una conferenza stampa lunedì e ha difeso la loro posizione sul non espellere Israel-Premier Tech. "Non c'è una sola federazione internazionale che abbia posto il veto alla presenza di atleti o squadre israeliane, né lo ha fatto alcun paese o istituzione", ha detto, spiegando che si basano sui principi della Federazione Ciclistica Internazionale. UCI (via RTVE).

"Così come rispettiamo il diritto di manifestare, chiediamo e chiediamo che coloro che gareggiano, lavorano e partecipano alla competizione siano rispettati", aggiungendo che i ciclisti hanno sempre ribadito la loro volontà di continuare con la gara.

"Le immagini parlano da sole. Quello che è successo è inaccettabile. Non possiamo trarre nulla di buono da quello che è successo ieri, e mi rammarico profondamente per l'immagine che ha dato. Non credo che si debba ripetere", ha affermato, lamentando che "avremmo potuto combinare manifestazioni pacifiche con la pratica dello sport".

Nel frattempo, Jonas Vingegaard, ciclista danese del Team Visma, ha mostrato la sua solidarietà ai manifestanti, nonostante abbia interrotto il suo grande giorno. "Chi protesta ha le sue ragioni. Cercano maggiore visibilità, e lo capisco".