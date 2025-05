L'FC Barcelona conquista il sesto titolo consecutivo della Liga F con un 9-0

HQ

Domenica è stata una giornata stellare per l'FC Barcelona: il 4-3 contro il Real Madrid ha sfiorato la conquista della Liga. Ma nella Liga F, il Barça femminile è già matematicamente campione, per il sesto anno consecutivo, dopo la vittoria per 9-0 (!) contro il Betis a Siviglia, squadra confermata retrocessa in seconda divisione.

Questo tipo di colpi non sono rari per l'FC Barcelona femminile, praticamente ineguagliato in Spagna e anche in Europa. Quest'anno, tuttavia, il Real Madrid femminile ha presentato un degno avversario, andando a vincere il suo primo Clásico e ritardando i festeggiamenti del Barça alla penultima giornata.

Ancora due finali per il FC Barcelona femminile e un triplete in vista

A una partita dalla fine, il Barcellona si trova con 81 punti e 122 gol segnati, seguito dal Real Madrid con 75 punti e 85 gol segnati. Molto indietro c'è l'Atlético de Madrid, con 55 punti e 44 gol, anche se ha raggiunto la finale di Copa de la Reina, che si giocherà il 7 giugno... contro il Barcellona, ovviamente.

Nella Women's Champions League, il Barcellona ha raggiunto la finale, in programma a Lisbona il 24 maggio alle 17:00 BST, 18:00 CEST, contro l'Olympique Lyon. Stessa finale dell'anno scorso e terza finale consecutiva per il Barça.