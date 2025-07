L'FC Barcelona sta pianificando un grande tributo a Leo Messi per la grande riapertura del Camp Nou

HQ

Sebbene Leo Messi sia stato dissociato dall'FC Barcelona dall'agosto 2021, quando la stella argentina se n'è andata in lacrime a causa delle difficoltà finanziarie del club, è ancora e sarà per sempre associato al club catalano, avendo servito per oltre due decenni, prima nelle squadre giovanili dal 2000, vincendo dozzine di titoli, tra cui quattro Champions League e dieci scudetti. Pertanto, è naturale che l'FC Barcelona voglia rendere omaggio al calciatore, attualmente fiorente all'Inter Miami, quando il loro stadio, Spotify Camp Nou, termina i suoi lavori di ristrutturazione.

Questo secondo fonti dell'agenzia di stampa EFE, secondo cui il piano prevede che il nuovo Camp Nou sia completamente terminato in un anno, prima della stagione 2026/27. Sarà allora che Messi sarà invitato alla cerimonia di apertura dello stadio, che servirà anche come tributo per il calciatore.

Dopo aver giocato per anni allo Stadio Olimpico di Barcellona, di proprietà della città, la squadra tornerà al Camp Nou la prossima stagione, a partire da agosto, un ritorno ritardato previsto per la metà della scorsa stagione. Tuttavia, i lavori continueranno per almeno un anno, aggiungendo un tetto retrattile e aumentando la capacità a 105.000 spettatori.

Se i lavori dovessero ritardare di nuovo, il tributo a Messi non avrà luogo fino al completamento dell'intero stadio, e ciò non accadrà almeno fino alla stagione 2026/27. È possibile che Messi si sia già ritirato per allora, ma l'8 volte vincitore del Pallone d'Oro dovrebbe rinnovare per un altro anno al club MLS, dove si è riunito con molti ex giocatori del Barça come Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets e l'allenatore Javier Mascherano.