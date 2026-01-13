L'Iran dice che 2.000 morti sono entrati nella terza settimana di proteste

HQ

Circa 2.000 persone sono state uccise nelle proteste nazionali iraniane, ha detto martedì un funzionario iraniano a Reuters, segnando la prima volta che le autorità riconoscono un bilancio di morti così elevato da quando sono scoppiati i disordini più di due settimane fa. La cifra include manifestanti e membri delle forze di sicurezza, anche se le autorità non hanno fornito una spiegazione.

Il funzionario anonimo ha attribuito quelle che le autorità definiscono terroristi per le morti, accusandoli di aver dirottato manifestazioni iniziate per il crollo della valuta nazionale. Le proteste si sono poi ampliate in alcune delle sfide più serie alla leadership clericale iraniana degli ultimi anni, alimentate da crescenti difficoltà economiche.

Iran // Shutterstock

Il tumulto arriva mentre la pressione internazionale su Teheran si intensifica. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato dazi del 25 percento su beni provenienti da qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran e ha avvertito che ulteriori azioni militari restano un'opzione.

I gruppi per i diritti umani affermano che il bilancio reale potrebbe essere molto più alto della stima ufficiale, citando centinaia di morti confermate e più di 10.000 arresti. Nonostante la portata dei disordini, gli analisti osservano che non ci sono ancora chiari segni di fratture all'interno del potente apparato di sicurezza iraniano...