L'ultima analisi del gameplay Clive Barker's Hellraiser: Revival si concentra sulla configurazione Genesis

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Abbiamo seguito costantemente lo sviluppo di Clive Barker's Hellraiser: Revival, imparando di più sul gioco dalla sua presentazione, alla nostra prima esperienza pratica, fino ai trailer recenti. Toccando quest'ultimo punto, ora Saber Interactive è pronto a mostrare ancora più gameplay in un nuovo trailer che si concentra sulla potente scatola Genesis Configuration che il giocatore potrà usare per muoversi nei corridoi dell'Inferno.

Considerata uno "strumento potente sia per il combattimento che per gli enigmi", la Configurazione Genesis è la tua migliore alleata in Hellraiser: Revival, poiché può essere usata nelle battaglie per lanciare lame di sega e chiodi di rail contro i nemici, il tutto mentre viene manipolata per superare i numerosi enigmi che ti ostacolano.

Per vedere la Configurazione Genesis in azione, è stato pubblicato un nuovo trailer che potete guardare qui sotto, e se volete anche vedere lo stesso trailer in modo più autentico, includendo la vera gamma di viscere e gore presenti nell'intero progetto, potete visitare il sito di Hellraiser: Revival per guardarlo, dato che non viene caricato su YouTube o simili a causa del suo modo grafico.

Per quanto riguarda il momento in cui Hellraiser: Revival debutterà, il gioco non ha ancora una data di lancio fissa, ma ci viene detto comunque di aspettarci nel 2026. Forse la stagione spettrale sarebbe una buona idea?