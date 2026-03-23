L'ultimo aggiornamento di Crimson Desert migliora prestazioni, controlli e aggiunge più spazio di archiviazione

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Crimson Desert ha avuto un lancio insolito, dato che da un lato è stato un grande successo con milioni di copie già spedite, mentre dall'altro la risposta è stata estremamente disomogenea sia da parte dei fan che della critica. Questo non ha impedito allo sviluppatore Pearl Abyss di fare straordinari e prendere di mira molte delle modifiche più richieste dalla community.

A tal fine, è arrivata una nuova patch per il gioco che mira a molte aree diverse. Ci sono controlli migliorati, prestazioni e grafica migliorate, più opzioni di archiviazione, tantissimi bug risolti e modifiche generali al gameplay per rendere tutto più fluido.

Naturalmente, per un gioco di dimensioni Crimson Desert, le note della patch sono piuttosto lunghe ed estese, quindi per leggere esattamente cosa viene affrontato nel gioco, basta guardare qui sotto.

Missioni



Ho risolto un problema nella missione del Capitolo 2 "Riunione" dove il gatto a volte smetteva di guidare la strada.



Ho migliorato la missione del Capitolo 4 "Vaso Misterioso" facendo fermare brevemente il simbolo quando raggiunge la posizione corretta durante la riparazione del generatore antico.



Corretto un problema in "Turnali's Request" per cui la missione non si completava se uno scudo Bekker già perfezionato veniva perfezionato di nuovo.



Ho migliorato la notifica per farla apparire quando lo stato del crimine impedisce di progredire la missione.



Contenuto



Aggiunti più Nexus dell'Abisso in tutto il continente di Pywel per migliorare il viaggio rapido tramite teletrasporto.



Aggiungo lo Storage Privato che può essere usato per conservare oggetti dal tuo inventario.



Il deposito privato si trova presso gli alloggi temporanei iniziali a Hernand e al campo Howling Hill.



Riduto il tempo necessario per acquisire conoscenze.



Ho cambiato l'osservazione delle abilità in modo che sia necessaria imparare solo una volta prima di poterla usare.



Modificato quando si impara il Force Palm per permettere ai giocatori di usarlo molto prima nel gioco.



Ridotto il numero di colpi necessari per tagliare gli alberi.



Ho cambiato il disboscamento in modo che gli alberi vengano tagliati con colpi semplici senza mirare prima.



Ha diminuito la difficoltà del QTE nel minigioco di braccio di ferro e quando viene schienato da un avversario (Cavalcatura).



Ha migliorato la visibilità degli oggetti che possono fornire conoscenza aggiungendo icone e tooltip che mostrano il numero totale di conoscenze acquisite.



Vene di minerale e collezionabili modificati da scoprire automaticamente quando si è a una certa vicinanza: Minerali normali: 8m; Attrezzi: 2m - Falò, Attrezzo da cucina speciale, Pietra da mala



Dispositivi di allineamento Skybridge migliorati nell'Abisso, che si attivano immediatamente quando posizionati nel punto di attivazione corretto.



Ha migliorato la visibilità dei Dispositivi di Allineamento del Skybridge all'interno dell'Abisso per renderli più facili da individuare.



Migliorato la visibilità della scheda elettronica collegata ad Axiom Force per mostrare le sue linee durante lo spostamento.



Migliorato il movimento della telecamera quando si puntava un arco verso un braciere e si regolava di conseguenza la distanza per illuminare le frecce.



Aggiunto un braciere indistruttibile davanti alla Torre di Guardia Lioncrest.



Ha migliorato l'interfaccia del Posto di Commercio per mostrare l'inventario dei cavalli di Damiane, Oongka e Kliff.



Effetti aggiuntivi per la distruzione di strutture nelle roccaforti nemiche. Gli effetti della distruzione della struttura sono i seguenti: Infermeria: i nemici feriti non tornano più in combattimento; Strutture di stoccaggio: Salute massima nemica -10%; Strutture della Caserma: Attacco nemico -5.



Ha migliorato la grafica di alcuni enigmi per chiarezza.



Aumentato la salute ripristinata da ingredienti e alimenti, e aggiunto nuovo cibo alla taverna Hernand.



Aumentato la portata della Lanterna per rilevare indizi.



Consumo di resistenza ridotto per la presa della natura.



Corretto un problema in cui gli animali domestici non riuscivano a saccheggiare oggetti in determinate condizioni.



Ho cambiato alcuni oggetti nel negozio delle Streghe per resettarsi quotidianamente.



Ha cambiato le proprietà del minerale di bismuto e il modo in cui viene raccolto; La pietrificazione ora viene applicata di default quando ci si avvicina al minerale di bismuto; Il minerale di bismuto ora può essere estratto usando metodi normali come un piccone, invece di richiedere attacchi da danno fulmineo.



Ha abbassato la difficoltà dei minigiochi di Tiro con Tiro e Gara di Tiro con l'Arco.



Risolto un problema per cui il campo elettrico della cella dell'Abisso non scompariva.



Ha migliorato la visibilità della parte che deve essere afferrata con Axiom Force sul Dispositivo di Allineamento del Skybridge.



Ho cambiato Visione per equipaggiarlo automaticamente e giocare dopo aver letto frammenti di memoria con la Lanterna.



Corretto un problema nell'Abisso del Sentiero Etereo dove i giocatori non potevano osservare il Palmo della Forza se non calpestavano il Nexus dell'Abisso.



Corretto un problema per cui la Stamina non veniva consumata dopo una certa cutscene della missione.



Comandi



[Generale] Ha migliorato la velocità di risposta dell'interfaccia di interazione.



[Generale] Ha migliorato la reattività degli input di salto.



[Generale] Corretto il mirare per mirare al centro dello schermo quando si usa una Lanterna o quando si è disarmati.



[Generale] Ho migliorato lo slot rapido dell'equipaggiamento in modo che riselezionare l'attrezzatura attuale lo rimetta via.



[Generale] Migliorato la reattività dell'interfaccia del menu principale.



[Generale] Ho risolto un problema intermittente in cui il Menu Principale non si apriva.



[Tastiera/Mouse] Ha migliorato la reattività dei controlli di movimento dei personaggi.



[Tastiera/Mouse] Aggiunti i seguenti scorciatoie per aprire e chiudere alcuni menu: Inventario: [I]; Abilità: [K]; Diario: [J]; Mappa: [M]



[Tastiera/Mouse] Ho risolto un problema per cui la guida dei tasti in basso a destra dello schermo non si aggiornava quando si usava Guardia o Mira.



[Tastiera/Mouse] Sono state aggiunte le opzioni di controllo predefinite per Guardia/Mira (Tasto Laterale 1) e Schivata (Pulsante Laterale 2).



[Tastiera/Mouse] Ho cambiato i controlli per mantenere l'input di movimento quando si usa Axiom Force.



[Tastiera/Mouse] Risolto un problema in cui tasti duplicati potevano essere assegnati nelle scorciatoie e nelle impostazioni di input.



[Tastiera/Mouse] Ho risolto un problema per cui alcuni input non funzionavano correttamente dopo aver cambiato le scorciatoie e le impostazioni di input.



Combattimenti con i boss e combattimenti



Ridotto la salute e l'attacco di nemici e boss specifici.



Ridotto il consumo di Stamina per bloccare gli attacchi.



Ha abbassato la difficoltà degli scontri in imboscata attivati mentre ci si avvicina al livello del boss Reed Devil.



Ho modificato alcuni schemi di attacco per Kearush lo Slayer.



Aumentato l'accumulo della barra stordimentale sui boss dopo una parata riuscita.



Ho cambiato gli effetti di debolezza del boss per mostrarli anche se il giocatore non ha acquisito la conoscenza specifica.



Corretto un problema in cui i compagni restavano quando entravano in uno scontro con un boss.



Corretto un problema per cui le frecce infuocate non riuscivano a incendiare i nemici al colpo.



Corretto un problema in cui certi boss cadevano in modo innaturale in situazioni specifiche.



Corretto un problema per cui certi boss fuggivano troppo spesso quando colpiti in circostanze specifiche.



Corretto un problema per cui la debolezza di Lampo Accecante non veniva applicata correttamente a certi nemici.



Dialogo tra NPC e NPC



Ho risolto un problema in cui alcune linee audio in inglese non riproduscono.



Ridusse il prezzo degli oggetti restauratori venduti da Carl al campo Howling Hill da 10 argenti a 1 argento.



Comportamento animale migliorato per apparire più naturale quando sono vicini al giocatore.



Corretto comportamento anomale e posizioni di posizionamento per alcuni NPC.



Ho risolto un problema per cui gli NPC si sorprendevano a barare durante il minigioco Duo.



Correzioni e miglioramenti dell'interfaccia utente



Alimenti migliorati per registrarsi automaticamente in uno slot rapido al primo acquisto.



Migliorato il posizionamento del display per l'interfaccia utente delle lettere viaggiatorie.



Ha migliorato il movimento della telecamera durante le capacità di osservazione.



Ho risolto un problema intermittente in cui l'interfaccia non rimuoveva la destinazione nel menu Mappa.



Ha risolto un problema intermittente in cui il cursore non veniva visualizzato correttamente durante la navigazione nel menu del Negozio.



Ho spostato il menu Conoscenze e Notifiche dalla scheda Altri a quella Diario e ho modificato l'ordine.



Grafica e Ambientazioni



[PlayStation 5, Xbox] Aggiunto un toggle per la modalità 120Hz nelle Impostazioni.



Ho risolto un problema in cui le impostazioni non salvavano correttamente dopo aver usato l'opzione Default nel menu Impostazioni.



Ha risolto un problema per cui risoluzione e impostazioni di upscaling non venivano mantenute al riavvio del gioco.



Ha risolto un problema in cui l'equipaggiamento dei personaggi e i gatti erano invisibili nell'impostazione minima di qualità delle prestazioni.



Corretto un problema per cui la qualità dello schermo appariva anomala quando attivavo FSR Ray Regeneration o DLSS Ray Reconstruction.



Ho risolto un problema in cui la dimensione del monitor veniva rilevata erroneamente a certe risoluzioni che causava un'uscita di visualizzazione anomala.



Corretto un problema per cui la schermata del gioco appariva tagliata o disallineata nelle modalità Fullscreen, Windowed e Borderless Window.



[Mac] Ha risolto un problema per cui le impostazioni grafiche predefinite erano impostate erroneamente su Cinematica su alcuni modelli di MacBook.



[Mac] Risolto un problema per cui il gioco ogni tanto crashava con impostazioni grafiche specifiche.



(Mac) Ho risolto un problema per cui il gioco si bloccava occasionalmente quando la generazione dei fotogrammi era disabilitata.



(Mac) Risolto un problema di rendering letterbox nelle cutscene quando la Generazione dei Fotogrammi era attivata.



Ho risolto un problema in cui l'Abisso restava visibile in situazioni specifiche mentre era a terra.



Ho migliorato e corretto vari effetti visivi attivati durante specifiche animazioni degli NPC.



Ha migliorato l'aspetto della cascata nel tutorial dell'Abisso.



Corretto le animazioni goffe che si verificavano quando un personaggio si scontrava con un carro.



Corretto un problema per cui il letterboxing non si disattivava dopo alcune cutscene.



Prestazioni, Stabilità, Gameplay



[PlayStation 5] Ho risolto un problema per cui il gioco a volte crashava aprendo il menu Mappa.



Ho risolto un problema per cui il gioco non si avviava perché le schede grafiche dedicate non venivano riconosciute negli ambienti che utilizzavano sia schede grafiche integrate che dedicate.



Risolto un problema in cui le schede grafiche non venivano riconosciute correttamente su versioni inferiori a una specifica versione di Windows 10 (rilevamento migliorato per versioni della scheda grafica che non si trovavano).



Ha risolto diversi problemi di stabilità, ottimizzazione delle prestazioni e crash su piattaforme PC e console.



[Xbox] Ho risolto un problema per cui il gameplay non era disponibile mentre era offline.



Localizzazione



Corretto vari errori di localizzazione e migliorato la qualità della localizzazione in tutte le lingue.



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