Macron avverte sulla sovranità della Groenlandia: "Gli effetti a catena sarebbero senza precedenti"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che qualsiasi minaccia alla sovranità di un alleato europeo avrebbe conseguenze di vasta portata e senza precedenti, in un contesto di crescenti tensioni sulla Groenlandia.

Durante una riunione di gabinetto mercoledì, Macron ha detto che la Francia stava prendendo sul serio le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia. Trump ha ripetutamente suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero prendere il controllo del territorio artico, che è una parte autonoma della Danimarca.

Macron // Shutterstock

"Se la sovranità di un paese europeo e alleato dovesse essere colpita, gli effetti a catena sarebbero senza precedenti", ha detto Macron, secondo la portavoce del governo Maud Bregeon. Ha sottolineato che la Francia sta monitorando attentamente la situazione e si sarebbe presentata "in piena solidarietà" con la Danimarca.

I commenti di Macron sono arrivati poco dopo che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l'Unione Europea ha un forte rapporto con la Groenlandia e che i groenlandesi possono contare sul sostegno europeo.

Più tardi mercoledì, i ministri degli esteri danese e groenlandese dovrebbero incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Casa Bianca, mentre la pressione diplomatica aumenta dopo settimane di dichiarazioni incisive di Trump sul futuro della Groenlandia.