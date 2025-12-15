Marathon sarà più simile a ARC Raiders quando uscirà a marzo

HQ

PlayStation ha preoccupato molti di noi quando qualche anno fa ha annunciato un forte focus sui giochi live-service, quindi non è stata una sorpresa che Bungie non abbia esattamente visto l'hype desiderato quando ha presentato il nuovo Marathon nel 2023. Le cose sono solo peggiorate da allora, poiché il plagio, un test alpha deludente, l'hype intorno a ARC Raiders e altro ha portato la gente a dire che Marathon sarebbe "un altro Concord" se venisse lanciato questo settembre come previsto. Allora è comprensibile che Bungie abbia deciso di posticipare il gioco al primo trimestre del 2026 e abbia promesso grandi cambiamenti. Da allora sono stati molto silenziosi, ma è ora di concludere l'anno in modo positivo.

Bungie ha pubblicato un nuovo video e un blog in cui ci viene detto che Marathon sarà lanciato a marzo 2026 e conferma le voci secondo cui costerebbe 39,99 dollari.

La notizia migliore è che ora il gioco ha un aspetto e un suono molto migliori. Per farla breve: gli sviluppatori hanno reso Marathon più radicati, crudi e vari. Questo include mappe più dettagliate che sembrano vissute, l'inclusione di chat di prossimità, nemici più impegnativi, cadaveri che restano nel mondo e altro che lo fa sembrare più ARC Raiders e gli altri giochi di alto livello del genere extraction-shooter.

Tutto questo si basa su quelli che sembrano essere i controlli e la sensazione incredibili di Bungie, la possibilità di giocare partite in solitaria, l'audio migliorato, i molteplici modi di essere premiati per il gioco e opzioni di personalizzazione. Prima non ero affatto interessato, ma questo mi dà speranza che Bungie possa offrirci qualcosa di interessante a marzo. Che ne pensi?