Matt Fraction parla della sua serie di fumetti di Batman: "Quando ho capito che avrei dovuto avere paura, era troppo tardi"

La DC è senza dubbio incredibilmente soddisfatta del lavoro che lo scrittore Matt Fraction e l'artista Jorge Jimenez hanno realizzato con la loro nuova serie di fumetti di Batman, poiché nonostante sia stato lanciato solo all'inizio di settembre, il primo numero di questa nuova saga è già alla sua terza ristampa dopo aver spedito centinaia di migliaia di unità. Inutile dire che forse non c'è supereroe più grande oggiCaped Crusader di quello di Gotham, e naturalmente quando abbiamo parlato con Fraction a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo dovuto chiedere se questa accoglienza lo ha sorpreso.

"Ha venduto 500.000 copie, è il fumetto più venduto dell'anno. Quando ho capito che avrei dovuto avere paura, era troppo tardi. Avevo sei numeri prima che mi venisse in mente. Oh, questo è un grosso problema, dovrei essere spaventato da questo. È incredibile, l'accoglienza è stata incredibile. È Batman, è il personaggio più figo dei fumetti, la gente lo ama. Sono entusiasta di essere qui, non posso credere di aver ingannato qualcuno facendomi pagare per scriverlo. È fantastico".

Abbiamo anche chiesto a Fraction cosa voleva e cosa vuole ancora ottenere con questa serie, al che ci ha raccontato tutto sui piani per riportare in auge una versione di Batman e Gotham che forse è svanita di recente.

"Volevo fare... Ero interessato a raccontare una storia che fosse molto simile a quella dei supereroi. E Batman è stato molto nero e grigio e marrone e verde, e Gotham City sembra un avocado morto e hai bisogno di un'iniezione di tetano ogni volta che esci fuori. Non è stato questo a farmi innamorare del personaggio e penso che il motivo per cui ha resistito 85 anni è perché puoi raccontare tutte queste storie diverse con quel personaggio. E volevo fare una versione del libro in avanti da supereroi. La prima volta che Jorge e io abbiamo parlato, ho pensato, voglio rimetterlo nel blu e nel grigio. Mi è sfuggito e lui è andato subito, sì!"

Fraction ha continuato: "Non stavo scherzando, i fumetti sono un mezzo visivo. Volevo un libro che fosse bello, volevo vedere una Gotham in cui capissi perché le persone avrebbero vissuto lì. Volevo celebrare tutte le cose dei fumetti che la gente ama. Solo perché me lo sono perso, ma è anche la cosa che mi ha fatto... Batman è stato il primo fumetto che abbia mai letto. Avevo tre anni, era il 1978. Mi sento come se stessi ballando con la ragazza che mi ha portato. Quindi voglio celebrare tutte le cose che mi hanno fatto amare i fumetti, e questo significa colore, pop, scala, energia e tutta quella roba.

"Per tutto il notevole lavoro che è successo con Batman, penso davvero che abbia resistito perché nessuna di quelle storie invalida nessuna delle altre. Puoi avere Lego Batman e Ben Affleck nelle sale cinematografiche contemporaneamente e nessuno è confuso. È tutto Batman. Quindi volevo scrivere un fumetto con lo stesso tipo di energia, come se tutto andasse bene".

