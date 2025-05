Max Verstappen paragona il GP di Monaco a Mario Kart: "Forse si possono lanciare banane in giro"

HQ

Il Gran Premio di Monaco rimane una delle gare più controverse dell'intero calendario di Formula 1: nonostante la sua importanza storica, la gara semplicemente non è divertente da guardare e non è divertente da guidare, come la maggior parte dei piloti si lamenta anno dopo anno. Anche se le modifiche alle regole costringono i piloti a fermarsi ai box due volte, il Gran Premio si decide per lo più il sabato, durante la gara di qualificazione: nel 2024, i primi 10 piloti hanno concluso nello stesso ordine in cui si sono qualificati.

Max Verstappen, noto per essere uno dei piloti più taglienti della griglia, ha scherzato sul fatto che la gara sembrava quasi Mario Kart, considerando la regola del cambio delle gomme come una regola arbitraria, e la prossima cosa potrebbe essere "lanciare banane o correre su una superficie scivolosa".

"Non puoi comunque correre qui, quindi non importa quello che fai. Una fermata, 10 fermate. Anche alla fine ero in testa, ma le mie gomme erano completamente sparite e non riesci ancora a passare. Penso che al giorno d'oggi, con un'auto di F1, puoi semplicemente superare un'auto di Formula 2 da queste parti.

"Stavamo quasi facendo Mario Kart. Quindi dobbiamo installare i bit sull'auto. Forse puoi lanciare banane in giro? Sì, non lo so. Superficie scivolosa?", ha detto il campione olandese a Sky Sports (via Motorsport).

George Russell: "Il 99% delle persone a Monaco sorseggia champagne su uno yacht, non gli interessa davvero"

Anche George Russell è stato schietto, dicendo che per la maggior parte dei piloti "le qualifiche sono il momento più esaltante del fine settimana", suggerendo scherzosamente che forse dovrebbero fare il giro della gara domenica e fare semplicemente due gare di qualificazione:

"Ne fai uno il sabato, uno la domenica e il ragazzo che si qualifica in pole ottiene alcuni punti e ottiene un piccolo trofeo. Quella di domenica ottiene qualche punto in più, perché è quello che vi piace di più guardare. E il 99% delle altre persone a Monaco sono qui a sorseggiare champagne su uno yacht, quindi non gli interessa molto."