Messi si riunisce con l'ex squadra alla Coppa del Mondo per Club: Inter Miami-Paris Saint-Germain

Il Gruppo A si è concluso con la Coppa del Mondo per Club e il destino ha deciso di regalarci degli accoppiamenti emozionanti per gli ottavi di finale. Due pareggi (2-2 tra Inter Miami e Palmeiras, 4-4 tra Porto e Al-Ahly) hanno regalato spettacolo ed emozioni, ma hanno lasciato le cose come stavano: il Palmeiras è capolista del girone e l'Inter Miami seconda, unica squadra della MLS a qualificarsi per la fase successiva, dopo l'eliminazione di Seattle Sounders e Los Angeles FC.

In precedenza, un gol di Antoine Griezzman nella partita Atlético vs Botafogo non è stato sufficiente per l'Atleti per evitare la retrocessione, ma ha reso il PSG leader del gruppo B, il che significa che affronteranno i secondi classificati del Gruppo A... nientemeno che Inter Miami: una riunione tra Leo Messi e il PSG.

L'onnipotente PSG, campione d'Europa, allenato dalla leggenda del Barça Luis Enrique ma guidato da una squadra di giovani talenti (oltre a Dembélé, un altro veterano del Barça che non ha funzionato del tutto) contro l'Inter Miami, piena di vecchi giocatori del Barça tra cui Messi, Luis Suárez (che ha segnato un gol ieri sera), Jordi Alba, Sergio Busquets e l'allenatore Javier Mascherano.

E se questo non fosse abbastanza eccitante, uno scontro brasiliano tra il Botafogo, l'ultimo campione della Libertadores, e il Palmeiras. Queste partite si svolgono questo fine settimana:



Palmeiras vs. Botafogo: sabato 28 giugno, 17:00 CEST, 18:00 CEST



PSG-Inter Miami: domenica 29 giugno: 17:00 BST, 18:00 CEST



Puoi controllare qui gli orari delle restanti partite della settimana, inclusi gli ottavi di finale che iniziano questo fine settimana.