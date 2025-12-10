Metroid Prime 4: Beyond - Sol Valley - Guida alle espansioni dei missili, espansioni a colpi elementali e serbatoi energetici

HQ

Completare una partita di Samus Aran al 100% viene incluso con il pacchetto. È la ciliegina sulla torta dell'esperienza. Nel bene o nel male, i tifosi sentono che dobbiamo semplicemente farlo. Alcuni degli enigmi e delle sfide più interessanti in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e l'originale sono proprio i segreti che nasconde sotto forma di collezionabili. Oltre ai classici Serbatoi di Energia e alle consuete espansioni di munizioni esplosive (Missili e Bombe Potenziate Psichiche), il gioco ora include anche le Espansioni Elementali per le munizioni speciali del Cannone da Armo.

E cosa significa questo? Un numero ancora maggiore di segreti da scoprire! In questa guida raccogliamo ogni espansione di Sol Valley, il controverso hub open-world che collega il resto dei biomi. Un deserto che, alle coordinate giuste, nasconde tesori sepolti e persino santuari sotterranei.

Sol Valley contiene 3 Serbatoi di Energia, 10 Espansioni Missili, 8 Espansioni Tiro Elementale, più 2 espansioni Bombe Potenti Psichiche e 3 potenziamenti aggiuntivi Turbo Boost per il Vi-O-La.

Annuncio pubblicitario:

Espansione del Missile 1

Subito dopo essere uscito da Volt Forge nel deserto per la prima volta, se vai verso est troverai due rampe jump che ti permettono di attraversare un arco di pietra. L'espansione è all'interno. Potresti preferire tornare più tardi, una volta raccolti potenziamenti turbo extra per il Vi-O-La, per rendere il salto più comodo.

Espansione del missile 2

Annuncio pubblicitario:

Espansione Elemental Shot 1

Una volta ottenuto il Colpo di Fuoco, puoi esplorare il corridoio che circonda il lanciatore che conduce al Tempio della Memoria. Brucia via la barriera simile a una ragnatela e troverai l'Espansione Elemental Shot alla fine.

"Materiale usato dai coleotteri tessitori per costruire i loro nidi. La sua elasticità assorbe gli impatti, quindi resiste ai danni convenzionali delle armi. Altamente infiammabile."

Serbatoio di Energia 1



Vedi Santuario della Scala della Riflessione.



Vi-O-La Turbo Tank 1

Con il Colpo di Ghiaccio in mano, attiva il portale/altare situato sulla parete est della mappa, appena sotto le rovine della base in quell'area e a nord del Santuario della Sorgente dell'Origine e della Piscina Flare.

Espansione Elemental Shot 2

Se hai già la Sfera Potenziata Psichica, mettiti sull'ologramma all'ingresso della Piscina Flare, ruota il generatore in senso orario a piena velocità, poi usa il lanciatore per prendere il tuo premio. È una GRANDE espansione Elemental Shot—e sblocca anche una storia olografica molto rivelatrice di Lamorn.

Vi-O-La Turbo Tank 2

Con il Colpo di Fuoco, attiva il portale/altare situato all'estremo bordo ovest della mappa, a metà strada tra Volt Forge e Fury Green.

Espansione del Missile 3

In questo punto nel deserto puoi usare il tuo Raggio Psichico per estrarre un grande contenitore sepolto della Federazione dalla sabbia. Distruggila per la tua ricompensa.

Espansione del Missile 4

Se torni all'ingresso della Cintura di Ghiaccio con il Grippo Psichico, puoi bypassare il corridoio iniziale crollato e raggiungere una rotaia turbo psichica all'esterno, che ti porta alla piattaforma sopraelevata.

Espansione Elemental Shot 3

Espansione Elemental Shot 4

Espansione del Missile 5

A nord-est, a metà strada tra la Torre Chrono e le Grandi Miniere. Usa il Lazo Psichico per estrarre il contenitore, poi distruggilo.

Espansione del Missile 6

Un altro tesoro sepolto. Approssimativamente al centro del triangolo formato da Volt Forge, le rovine della base ovest e il Santuario del Sentiero Sospeso—anche se leggermente più vicino a quest'ultimo.

Espansione del missile 7

Vicino al punto in cui recuperi la testa del golem (il mech che stai ricostruendo). Tra le rovine della base meridionale vedrai un'espansione che sembra irraggiungibile. Non provare a saltare o usare il Raggio di Controllo. Invece, gira intorno all'edificio ed elettrifica il cancello per entrare in modalità Morph Ball.

Serbatoio di energia 2

Molto a sud-ovest della mappa, appena a sinistra dell'ingresso di Volt Forge. Vedrai una torre Lamorn appuntita che in realtà è un'unità di stoccaggio di emergenza per Sol Valley. Emergenza? E cosa c'è di più utile di altri 100 punti salute? Elettrifica la serratura per reclamarla.

Dove trovare il Sol Valley Scout Bot

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono lo strumento definitivo per i completisti di Metroid Prime 4: Beyond. Se li attivi con un Colpo Tuono, segnano sulla mappa (con un'icona a croce) ogni collezionabile rimasto nella zona. Perfetto per quella corsa al 100%.

"Mechanoide: Scout Bot. Emette onde ultrasoniche da grande quota e mostra oggetti di valore rilevati sulla mappa. Può essere attivato con una scarica elettrica."

Il tuo Scout Bot ti aspetta all'estremo sud-ovest della mappa, a destra dell'ingresso di Volt Forge. Dagli una scossa e vedrai i tesori rimasti attraverso il deserto.

Espansione del Missile 8

"Sollan risiede oltre i cieli." Se sopporti il sermone religioso di Tokabi nel punto tra il robot da ricognizione e le rovine della base ovest, aumenterà gratuitamente la tua capacità massima missilistica.

Espansione del missile 9

Alle rovine della base ovest, se sali sui contenitori giganti vedrai l'espansione in lontananza. Guarda verso la gru e attivala con un Raggio di Controllo per dondolarla e raggiungerla.

Espansione Elemental Shot 5

Espansione del missile 10

Nelle rovine della base nord, facile da individuare tra i contenitori con il tuo attuale potere distruttivo.

Espansione Elemental Shot 6

Durante il tuo terzo incontro con Tokabi, sempre nelle rovine della base nord, ti dice di essere nato sulla quarta luna di Soletine, molto a nord... Ma per lo più fingi di ascoltare mentre ti addormenti dentro la visiera, riscaldata dal fuoco, finché finalmente non ti consegna ciò per cui sei venuta.

Espansione Elemental Shot 7

Sotto il ponte che porta alle Grandi Miniere, puoi usare il tuo Grippo Psichico per dondolarti verso l'espansione. È un'altra GRANDE espansione di Elemental Shot.

Espansione Elemental Shot 8

Questa volta sopra il ponte delle miniere. Vedrai l'espansione all'interno del canale davanti a te. Non provare a prenderlo direttamente: vai all'estremità opposta, arrampica usando il punto di rampino e distruggi il lucchetto rinforzato con un Super Missile. Ora puoi attraversare il passaggio interno.

Espansione della Bomba Potenziata Psichica 1

Sicuramente hai già visto questa cassa, ma ora puoi distruggerla. Si trova nelle rovine della base est.

Serbatoio di Energia 3

Vi-O-La Turbo Tank 3

Con il Colpo Tuono, attiva il portale/altare a sud-ovest della Torre Chrono, appena sotto l'unica Stazione di Salvataggio in tutta la Valle Sol. Questo aumenta il livello turbo di uno e ripristina quello attuale. È il terzo e ultimo upgrade turbo che puoi trovare.

Espansione Psichica della Bomba Potenziata 2

Il punto misterioso sulla mappa della Sol Valley. Forse è successo la stessa cosa a te che a noi: ci siamo passati davanti molte volte e l'uomo dell'armonica non si è mai fatto vedere. Prova a tornare una volta che hai avvistato Tokabi in altri punti del mondo aperto (cerca la colonna di fumo), oppure torna dopo aver ripulito altre aree...

Hai passato un po' di tempo a scrutare quelle rocce pensando che il tesoro fosse nascosto lì?