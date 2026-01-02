Neymar rimane a Santos per tutto il 2026 per "realizzare i sogni rimasti della mia carriera"

HQ

Neymar Jr. è tornato al suo club originale, il Santos, nel 2025 e vi rimarrà per tutto il 2026. All'inizio sembrava una breve pausa nella sua carriera, con la speranza di tornare al calcio d'élite nel 2026 dopo l'incubo dell'Arabia Saudita, ma l'attaccante brasiliano trentatreenne non ha avuto molta regolarità nel club a causa degli infortuni.

Il suo anno al Santos non fu il migliore, con il club che pendeva da un filo nel Brasileirão e alcune divergenze tra Neymar e i tifosi, scontenti delle sue prestazioni. Tuttavia, a fine stagione, Neymar ha aiutato il club a evitare la retrocessione, inclusa una tripletta (hat-trick), e ora l'ex stella del Barcellona e del PSG ha firmato un proroga contrattuale fino a dicembre 2026.

"È qui che voglio realizzare i sogni rimasti della mia carriera", ha detto Neymar, che sa che a Santos troverà maggiore regolarità rispetto ad altri club, con l'obiettivo finale di entrare nella lista di Carlo Ancelotti per la Coppa del Mondo 2026, una volta che si riprenderà dall'intervento subito a fine anno al ginocchio sinistro.