Nick Kyrgios domina la Battaglia dei Sessi e batte Aryna Sabalenka in due set

Nick Kyrgios ha sconfitto Aryna Sabalenka nella terza Battaglia dei Sessi, 6-3, 6-3. La partita molto pubblicizzata, organizzata dall'agenzia sportiva Evolve che rappresenta entrambe le giocatrici e disputata a Dubai, si è conclusa con Kyrgios, attualmente classificata 672ª nel ranking ATP, che ha sconfitto la numero 1 mondiale WTA Aryna Sabalenka.

La partita aveva regole speciali, con la squadra di Sabalenka che era del 9% più piccola di quella di Kyrgios, per tenere conto delle differenze fisiche tra uomini e donne (Evolve ha detto che le giocatrici si muovono circa il 9% più lentamente in media).

Ogni giocatore ha avuto solo un servizio invece di due, cosa che avrebbe potuto giovare a Sabalenka, data la differenza di campo, ma comunque Kyrgios, che è stato assente per gran parte della stagione 2025 a causa di infortuni (la sua ultima partita di singolare è stata al Miami Open a marzo, e l'ultima partita di doppio con Monfils è stata al Washington Open a luglio), ha comunque dominato su Sabalenka, vincitrice di quattro titoli tra cui gli US Open di quest'anno.

Quali sono stati i risultati della precedente Battaglia dei Sessi?

Questo incontro è stato definito il quarto di una serie di incontri dimostrativi tra un uomo e una donna. I primi si sono svolti nel 1973. Per prima cosa, Margaret Court, 30 anni, ha perso contro 6-2, 6-1 contro il 55enne ritirato Bobby Riggs. Quattro mesi dopo, la 29enne Billie Jean King ha sconfitto famosamente Riggs in tre set consecutivi 6-4, 6-3, 6-3.

Quella partita tra King e Riggs ha avuto un enorme pubblico (stimato 90 milioni di persone in tutto il mondo) un impatto profondo sul tennis femminile e sui diritti delle donne. King, che nello stesso anno fondò la Women's Tennis Association (WTA), ha detto che la loro partita era "sul cambiamento sociale", criticando quella di Sabalenka. Nel 1992 si è svolto un terzo Battle of the Sexes con Jimmy Connors che ha sconfitto Martina Navratilova 7-5, 6-2.