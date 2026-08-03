Nintendo mostrerà domani 20 minuti di Fire Emblem: Fortune's Weave

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Se avete aspettato con impazienza l'arrivo del prossimo capitolo della saga Fire Emblem, e se avete il 17 settembre segnato sul calendario, non vorrete perdervi ciò che Nintendo ha in programma domani.

Il colosso giapponese del gaming ha confermato il 4 agosto alle 15:00 BST/16:00 CEST che ospiterà un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct, in cui offrirà circa 20 minuti di informazioni relative all'atteso RPG a turni.

Con questo in programma, non dimenticare di sintonizzarti per vedere come il progetto dal 'sapore tipicamente spagnolo' sarà per sfruttare la piattaforma Nintendo Switch 2 tra circa sei settimane.