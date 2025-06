Nintendo Switch 2 ha avuto un lancio da record anche negli Stati Uniti

HQ

Quando si spediscono ben 3,5 milioni di unità in tre giorni, battere alcuni record lungo il percorso è quasi garantito. Lo abbiamo visto in Giappone e in Spagna, e anche negli Stati Uniti.

Secondo i dati di Circana (grazie, VGC), il Switch 2 ha venduto ben 1,1 milioni di unità negli Stati Uniti nella sua prima settimana di vendita, il che è sufficiente per decimare il precedente record stabilito dalla PlayStation 4.

I dati affermano anche che l'80% degli acquirenti ha acquistato anche una versione della console con Mario Kart World in bundle, il che significa che solo negli Stati Uniti l'ultimo pilota di kart ha venduto quasi un milione.

Per il resto, i due giochi aggiuntivi più grandi sulla piattaforma sono stati Cyberpunk 2077 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Edition, con le cifre esatte delle copie vendute non menzionate.

Nintendo non ha fornito un aggiornamento sulle vendite da quando è stata lanciata la cifra di 3,5 milioni, ma considerando che sappiamo che gli Stati Uniti e il Giappone rappresentano oltre due milioni di unità vendute (in un periodo di tempo variabile), è molto probabile che la cifra di 3,5 milioni sia molto datata a questo punto.