Non aspettarti un nuovo gioco Deus Ex nel 2026

Un altro gioco Deus Ex è in arrivo, seppur sotto forma di un remaster gestito dalla gente di Aspyr. Deus Ex Remaster uscirà da qualche parte quest'anno, e se vi state chiedendo se il gioco sia un segnale di ciò che verrà, la cattiva notizia è che non dovremmo aspettarci un vero nuovo progetto nella serie quest'anno, almeno non uno con Adam Jensen come protagonista.

Lo diciamo perché il doppiatore Elias Toufexis, la persona nota per doppiare Adam Jensen, ha preso in mano X per anticipare che ha quattro progetti in cantiere per il 2026. Uno è il prossimo Marathon di Bungie e gli altri tre non sono chiari, poiché al momento ogni progetto è rimasto riservato e sotto NDA. Questo ha portato alcuni a chiedersi se una sorpresa Deus Ex sia in programma, ma Toufexis ha già chiuso questa idea.

Come ha notato Eurogamer, Toufexis ha commentato nel proprio post affermando che nessuno dei suoi progetti del 2026 è Deus Ex collegato perché "le persone al comando sono psicopatiche."

Questo probabilmente si riferisce in parte alla turbolenta storia recente che la serie ha vissuto, quando l'IP è stata venduta a Embracer nel 2022 prima che un gioco in produzione venisse cancellato e gran parte dello sviluppatore Eidos Montreal venisse licenziata nel processo. Questo significa che, al momento, Embracer mantiene ancora la proprietà della proprietà intellettuale e dello sviluppatore principale che la sostene, una situazione triste considerando le enormi difficoltà delle società madri negli ultimi anni.

Guardando al futuro immediato e al remake Aspyr, anche se si potrebbe pensare che questo almeno soddisfi la fame di alcuni fan, molti hanno già espresso il loro malcontento verso il progetto.