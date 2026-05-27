Non è necessario conoscere Deep Rock Galactic per giocare a Rogue Core

HQ

Deep Rock Galactic: Rogue Core non è solo per i fan del gioco originale. Certo, avranno un po' di vantaggio per quanto riguarda la conoscenza della lore, delle meccaniche e del gameplay generale, ma Ghost Ship Games vuole che questa sia un'esperienza che tutti possano apprezzare, sia che tu sia un nano esperto o che tu stia appena iniziando a vedere la barba insieme.

Parlando con Aaron Hathaway, responsabile marketing di Ghost Ship, abbiamo chiesto quanto le persone dovrebbero ripassare la loro lore dei nani prima di passare a Deep Rock Galactic: Rogue Core e se sia necessario aver giocato il primo gioco per apprezzare questo.

"Non devi essere affatto familiare, ma aiuta," Disse Hathaway. "Rogue Core condivide molto DNA con Deep Rock Galactic, quindi molti controlli fondamentali si tradurranno — movimento, sparare, minare, muoversi. Allo stesso tempo, l'esperienza di gioco di Rogue Core è piuttosto diversa da quella di Deep Rock Galactic. È più veloce, più difficile e più focalizzato sul combattimento."

Se sei un appassionato di Deep Rock Galactic, allora la difficoltà inizia con Rogue Core al livello di Hazard 3 del gioco originale, dice Hathaway. Questo significa che quella che Hathaway chiama l'esperienza "rilassati un po' nelle grotte e nei minieri" non è davvero presente in Rogue Core, quindi forse i giocatori più occasionali dovrebbero restare sull'originale Deep Rock.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Aaron Hathaway qui, e alle nostre impressioni su Deep Rock Galactic: Rogue Core qui.