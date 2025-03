Notizie dal mondo da Gamereactor: 20 marzo 2025 Le notizie più importanti del 20 marzo 2025.

HQ Le notizie più importanti del 20 marzo 2025 . Una giornata segnata da sviluppi contrastanti. Dal continuo dominio della Finlandia nelle classifiche globali della felicità ai nuovi sviluppi nei conflitti in corso in Russia-Ucraina e Israele-Palestina. La Finlandia torna in cima alla classifica globale della felicità

La Finlandia è stata classificata come il paese più felice per l'ottavo anno consecutivo, con Danimarca, Svezia e Norvegia ai primi posti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno visto un forte calo al 24° posto. Leggi l'articolo completo Helsinki, Finlandia // Shutterstock La Finlandia è stata classificata come il paese più felice per l'ottavo anno consecutivo, con Danimarca, Svezia e Norvegia ai primi posti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno visto un forte calo al 24° posto. Leggi l'articolo completo qui Le forze ucraine a Kursk non sono circondate, conferma l'intelligence statunitense

L'intelligence degli Stati Uniti conferma che le forze ucraine a Kursk non sono circondate, nonostante le affermazioni dei leader russi e americani. I rapporti suggeriscono disinformazione volta a influenzare i colloqui per il cessate il fuoco. Leggi l'articolo completo Mappa dell'Ucraina. Marzo 2025 // Shutterstock L'intelligence degli Stati Uniti conferma che le forze ucraine a Kursk non sono circondate, nonostante le affermazioni dei leader russi e americani. I rapporti suggeriscono disinformazione volta a influenzare i colloqui per il cessate il fuoco. Leggi l'articolo completo qui L'escalation a Gaza provoca 70 vittime mentre riprendono gli attacchi israeliani

Gli attacchi aerei israeliani su Gaza hanno ucciso almeno 70 palestinesi, con molti altri feriti, nel mezzo di nuove operazioni militari. L'escalation ha sollevato preoccupazioni per il crollo di un accordo di cessate il fuoco. Leggi l'articolo completo I palestinesi portano il cibo per il loro pasto iftar durante il mese sacro del Ramadan, che hanno ricevuto dai Tekkiye, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 17 marzo 2025 // Shutterstock Gli attacchi aerei israeliani su Gaza hanno ucciso almeno 70 palestinesi, con molti altri feriti, nel mezzo di nuove operazioni militari. L'escalation ha sollevato preoccupazioni per il crollo di un accordo di cessate il fuoco. Leggi l'articolo completo qui