Novak Djokovic è con il Portogallo alla Coppa del Mondo 2026 e prevede una finale improbabile

HQ

Novak Djokovic ha partecipato all'ultima gara di Formula 1 della stagione ad Abu Dhabi, dove Lando Norris ha conquistato di misura il titolo di Formula 1 del 2025. Lì ha parlato con Mohammed Adnan, un content creator giordano, di molte cose, tra cui la prossima Coppa del Mondo di calcio nell'estate 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Al più grande tennista del nostro tempo fu chiesto di scegliere chi avrebbe vinto la Coppa del Mondo... e ha fatto una previsione piuttosto scioccante: il Portogallo batterà il Messico in finale: "Sarò audace... Portogallo. Io scelgo il Portogallo e loro batteranno il Messico in finale" (tramite ChosunBiz).

È una finale improbabile, poiché Opta pone il Portogallo come la sesta nazione con maggiori probabilità di vincere la Coppa del Mondo, con il 6,6% di possibilità, e il Messico è al 13° posto con l'1,3% di possibilità di vittoria. Ma recentemente, il Portogallo ha battuto la Spagna (il paese con più possibilità, 17%) nella finale della Nations League, mentre il Messico sarà particolarmente motivato dal giocare in casa (o almeno vicino a casa, dato che la finale si terrà nel New Jersey).

Il sorteggio per la Coppa del Mondo è stato effettuato venerdì scorso. Il Portogallo è nel gruppo K e affronterà Uzbekistan, Colombia e il vincitore dei prossimi playoff interconfederati (Congo DR, Giamaica o Nuova Caledonia). Il Messico, uno dei padroni di casa, affronterà Corea del Sud, Corea del Sud e il vincitore di un play-off UEFA (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca o Irlanda).

Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate?