Novak Djokovic sopravvive a un'altra partita straziante e supera uno dei record di Federer

Novak Djokovic sta disputando uno dei peggiori tornei, ma riesce comunque a farcela nonostante le terribili condizioni di caldo a Shanghai... e forse qualcos'altro. Nella sua partita degli ottavi di finale, ha vomitato più volte mentre combatteva con Yannick Hanfmann, in una partita di tre set.

Ha ottenuto un risultato simile negli ottavi di finale contro Jaume Munar, 6-3, 5-7, 6-2, perdendo il secondo set, che lo ha fatto cadere a terra per la stanchezza. Tuttavia, ha finito per superare lo spagnolo in due ore, 40 minuti, quattro minuti in più rispetto alla sua partita contro Hanfmann, con diversi timeout medici per curare la gamba e mettere asciugamani di ghiaccio sulla testa, poiché l'umidità ha raggiunto l'82%.

In tal modo, Djokovic stabilisce un altro record come giocatore più anziano a raggiungere un quarto di finale di Masters 1000 a 38 anni e 4 mesi, 2 mesi più vecchio di Federer a Shanghai 2019. Mercoledì affronterà il belga Zizou Bergs e, dopo le sconfitte di Sinner e Zverev, rimane il giocatore con il punteggio più alto.