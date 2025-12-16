Nuovi dettagli sul ritorno di Honda in Formula 1 con Aston Martin

HQ

Aston Martin vuole lasciare alle spalle anni di irrilevanza in Formula 1 e spera che il 2026 sarà un grande anno, contando sul talento del veterano Fernando Alonso, sull'esperienza dell'ingegnere Adrian Newey ( recentemente promosso a Team Principal) e sui nuovi motori che Honda svilupperà esclusivamente per loro.

L'azienda giapponese collaborava con Red Bull, fornendo i motori per le vetture vincenti di Max Verstappen, ma annunciò che si sarebbe lentamente ritirata dalla Formula 1 per concentrarsi su tecnologie a impatto zero di carbonio, e la loro partnership terminò nel 2025. Tuttavia, in seguito firmarono un accordo con Aston Martin per lavorare sui motori secondo le nuove normative dello sport, con vetture che utilizzavano il 50% di alimentazione interna e il 50% di potenza elettrica, uno dei loro cambiamenti più grandi nella storia della Formula 1. La presentazione completa dell'unità di potenza sarà fatta a Tokyo il 20 gennaio 2026.

"In questo evento condivideremo le aspirazioni del team Honda e Aston Martin Aramco Formula One mentre affrontiamo la sfida di gareggiare in F1, il culmine del motorsport. Spiegheremo anche le nuove normative e sveleremo la nostra nuova unità di potenza per la prossima stagione", disse Honda. "Il 2026 segna l'inizio della nuova era Honda in F1, dopo essere entrata per la prima volta nel 1964. Da allora, Honda si è affermata come uno dei produttori di unità di potenza di maggior successo nella storia dello sport."

Koji Watanabe, presidente di Honda, ha dichiarato che si tratta di una collaborazione a lungo termine e che hanno "il potenziale per avere successo in F1, non solo nel 2026, ma anche nel 2027, 28 e oltre. Siamo alla vigilia di qualcosa di molto speciale".

