Olimpiadi invernali, Super Bowl... principali eventi sportivi a febbraio 2026

Gennaio 2026 è stato pieno di eventi sportivi, tra cui un grande incontro UFC per decidere il campione ad interim dei pesi massimi che affronterà Ilia Topuria in futuro (quando Justin Gaethje ha battuto Paddy Pimblett), il rally Dakar in Arabia Saudita, partite molto movimentate di Champions League, che hanno definito le prime squadre qualificate ed eliminate, e l'Australian Open e il Campionato Europeo di Pallamano (maschile) che si è concluso domenica. 1 gennaio.

Febbraio sarà caratterizzato da due eventi principali: il consueto Super Bowl domenica 8 febbraio, tra Seattle Seahawks e New England Patriots, e i Giochi Olimpici Invernali, che si tengono ogni quattro anni, questa volta tra il 6 e il 22 febbraio a Milano-Cortina, Italia.

Febbraio 2026



Ciclismo: Campionati Europei UEC su pista 2026 (1-5 febbraio)



UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira (7 febbraio)



Football americano: Super Bowl LV, Seahawks vs. Patriots (8 febbraio)



Scacchi: Campionato Mondiale FIDE di Scacchi Freestyle (13-15 febbraio)



Giochi Olimpici Invernali (6 - 22 febbraio)



Tennis: WTA Masters 1000: Qatar Open (9 - 15 febbraio)



Tennis: WTA Masters 1000: Dubai Open (16 - 22 febbraio)



Notte di incontri UFC: Strickland vs. Hernandez (21 febbraio)



Partita d'apertura della stagione MLS, 13 partite inclusa Inter Miami vs. LAFC: (21 marzo)



Moto GP: Apertura Grand Pris in Thailandia - Buriram (27 febbraio - 1 marzo)



Incontro UFC Night Show: Moreno vs. Almabayev (28 febbraio)



Questi sono i principali eventi sportivi di questo mese a livello mondiale, e ecco un'anteprima di ciò che ci aspetta nel 2026...