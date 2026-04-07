One Piece continua su Netflix con la sua terza stagione nel 2027

HQ

In realtà è passato meno di un mese dalla prima volta che la seconda stagione di One Piece è andata in onda su Netflix, dove è stata nuovamente acclamata universalmente e ha avuto un enorme successo tra gli spettatori. Sappiamo da molto tempo che una terza stagione è in arrivo, e la squadra ha promesso che non dovremo aspettare così a lungo come abbiamo fatto nei tre anni tra le prime due stagioni.

E sembra proprio così, dato che Netflix ha ora annunciato tramite Threads che la prossima stagione si intitolerà The Battle of Alabasta, in onda del 2027. Non sappiamo esattamente in quale mese dell'anno arriverà, ma la seconda metà dell'anno è forse più probabile, considerando che la seconda stagione è uscita a marzo 2026 e di solito ci vuole almeno un anno per girare, montare e aggiungere effetti a serie streaming ad alto budget. Saremmo più che felici di sbagliarci, però, perché prima è, meglio è... Ovviamente.