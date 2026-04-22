Ora conosciamo la selezione di cortometraggi e progetti per 'La Cinef' che parteciperanno alla 79ª edizione del Festival di Cannes
Dieci cortometraggi e 19 progetti provenienti da scuole di cinema e animazione hanno raggiunto la fase finale del grande evento cinematografico europeo di quest'anno.
Due settimane fa, gli organizzatori del Festival di Cannes, che celebrerà la sua 79ª edizione nel 2026, hanno presentato tutti i film nelle varie categorie, sia quelli in gara nella Selezione Ufficiale sia quelli che saranno proiettati durante l'evento, dal 12 al 23 maggio. Tuttavia, non era tutto ciò che la grande celebrazione del cinema europeo aveva in serbo per quest'anno, e oggi sono stati svelati sia il spettacolare manifesto ufficiale dell'edizione con Thelma e Louise sia le due categorie ancora da annunciare le loro opere selezionate.
La categoria Cortometraggi ha selezionato 10 film, tutti della durata di 15 minuti o meno, tra decine di produzioni e coproduzioni provenienti da 136 paesi. Il premio per questa categoria sarà annunciato il 23 maggio durante la cerimonia di chiusura del festival.
La Competizione dei Cortometraggi
- TAGLIO FRESCO - Hadrien Bels
- L'ULTIMA PRIMAVERA - Mathilde Bédouet
- NUOTO DELLE SORELLE - Lola Degove
- FINE - Niki Lindroth Von Bahr
- PARA LOS CONTRINCANTES (Per gli avversari) - Federico Luis
- PELOTON TRUENO (Plotone del Tuono) - Theo Montoya
- GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Il sogno è una lumaca) - Thien An Nguye
- ALCUNE COSE QUE ACCAM AO LADO DE UM RIO (Alcune cose che accadono vicino a un fiume) - Daniel Soares
- SPIRITUS SANCTUS - Michal Toczek
- NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Nessuno ha detto nulla) - Tamara Todorović
La categoria 'La Cinef', una selezione di progetti provenienti da scuole di cinema di tutto il mondo, ha selezionato 14 progetti live-action e cinque progetti animati per questa edizione tra i 2.750 presentati per la selezione. Diretto da 12 donne e 9 uomini, presenteranno idee e storie provenienti da quattro continenti e 15 paesi diversi. I Premi La Cinef saranno consegnati giovedì 21 maggio in una cerimonia speciale al Teatro Buñuel di Cannes, seguita dalla proiezione dei progetti vincitori.
Selezione La Cinef
- LASER-GATO (Laser-Cat) - Lucas Acher
- FOTOGRAFIA DI UNA DONNA PAZZA PER MOSTRARE LO STATO DEI SUOI CAPELLI - Arwen Aznag
- TÚ, YO Y LA VACA (Io, tu e la mucca) - Aina Callejón
- IN SALAMOIA - Fanny Capu
- BIRD RHAPSODY - Wonjung Choi
- SEMPRE VOLUTO ESSERE DIO, MAI VOLUTO ESSERE BUONO - Noa Epars & Marvin Merkel
- PREKO PRAGA (Oltre la soglia) - Tara Gajović
- PIETRE IN CRESCITA, CARTE VOLANTI - Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
- I BAMBINI DELLA DOMENICA - Reuben Hamlyn
- DA QUALCHE PARTE APPARTENGO - Youssef Handouse
- VOCI SILENZIOSE - Nadine Misong Jin
- TRAKCJE (assi) - Jakub Krzyszpin
- ALDRIG NOK (Mai abbastanza) - Julius Lagoutte Larsen
- TIAN TIAN DE MI MI (I NOSTRI SEGRETI) - Lenti Liang
- OMBRE DELLE NOTTI SENZA LUNA - Mehar Malhotra
- TJ28 (28 giorni rimasti) - Yasmin Najjar
- LASCIATA INDIETRO, ANCORA IN PIEDI - Vida Skerk
- ONDE NASCEM OS PIRILAMPOS (Dove brillano le lucciole) - Clara Vieira
- PIOVERÀ DI NUOVO OGGI - Wong Chau-Hong