Ora conosciamo la selezione di cortometraggi e progetti per 'La Cinef' che parteciperanno alla 79ª edizione del Festival di Cannes

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Due settimane fa, gli organizzatori del Festival di Cannes, che celebrerà la sua 79ª edizione nel 2026, hanno presentato tutti i film nelle varie categorie, sia quelli in gara nella Selezione Ufficiale sia quelli che saranno proiettati durante l'evento, dal 12 al 23 maggio. Tuttavia, non era tutto ciò che la grande celebrazione del cinema europeo aveva in serbo per quest'anno, e oggi sono stati svelati sia il spettacolare manifesto ufficiale dell'edizione con Thelma e Louise sia le due categorie ancora da annunciare le loro opere selezionate.

La categoria Cortometraggi ha selezionato 10 film, tutti della durata di 15 minuti o meno, tra decine di produzioni e coproduzioni provenienti da 136 paesi. Il premio per questa categoria sarà annunciato il 23 maggio durante la cerimonia di chiusura del festival.

La Competizione dei Cortometraggi



TAGLIO FRESCO - Hadrien Bels



L'ULTIMA PRIMAVERA - Mathilde Bédouet



NUOTO DELLE SORELLE - Lola Degove



FINE - Niki Lindroth Von Bahr



PARA LOS CONTRINCANTES (Per gli avversari) - Federico Luis



PELOTON TRUENO (Plotone del Tuono) - Theo Montoya



GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Il sogno è una lumaca) - Thien An Nguye



ALCUNE COSE QUE ACCAM AO LADO DE UM RIO (Alcune cose che accadono vicino a un fiume) - Daniel Soares



SPIRITUS SANCTUS - Michal Toczek



NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Nessuno ha detto nulla) - Tamara Todorović



La categoria 'La Cinef', una selezione di progetti provenienti da scuole di cinema di tutto il mondo, ha selezionato 14 progetti live-action e cinque progetti animati per questa edizione tra i 2.750 presentati per la selezione. Diretto da 12 donne e 9 uomini, presenteranno idee e storie provenienti da quattro continenti e 15 paesi diversi. I Premi La Cinef saranno consegnati giovedì 21 maggio in una cerimonia speciale al Teatro Buñuel di Cannes, seguita dalla proiezione dei progetti vincitori.

Selezione La Cinef