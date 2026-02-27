Organizzazione migliore per il San Diego Comic-Con Malaga 2026 con il nuovo amministratore delegato

HQ

L'anno scorso si è svolta la prima edizione del San Diego Comic-Con Malaga (la prima nella storia fuori da San Diego), un evento che ha attirato l'attenzione di molti fan fin dal momento dell'annuncio, con la partecipazione di figure di fama internazionale e una vasta copertura da parte di Gamereactor. Anche se il primo evento non è stato perfetto e molti partecipanti non sono stati molto soddisfatti dell'organizzazione, la convention sta andando avanti e, con la nomina di Fernando Piquer come nuovo amministratore delegato, è stato chiarito che l'intenzione è di continuare a migliorare con ogni edizione (per ora è previsto un contratto fino al 2026).

Piquer vanta oltre 30 anni di esperienza nei settori dell'animazione, dei videogiochi e degli esports. È stato Direttore della Strategia Globale presso Movistar KOI e fondatore e CEO del team esports Movistar Riders, tra altri ruoli di rilievo nell'industria dell'intrattenimento.

Secondo Piquer, "l'edizione 2026 sarà un salto avanti. Rafforzeremo l'organizzazione, miglioreremo l'esperienza del pubblico e consolideremo il San Diego Comic-Con Málaga come evento di cultura pop in Spagna e un importante motore culturale per la città di Málaga".

L'evento del 2025 è stato un successo clamoroso, con 95.784 partecipanti e ospiti internazionali come Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto e Aaron Paul, generando 44,3 milioni di euro.

La data dell'edizione di quest'anno e i suoi primi ospiti saranno confermate a breve, ma... Ci vedremo al San Diego Comic-Con Málaga 2026?