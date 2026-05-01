Outbound cerca di evitare Subnautica 2 lanciando prima del previsto

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Solo di recente il gioco accogliente del campervan, Outbound, ha subito un ritardo dell'ultimo minuto, spostando il progetto ad aprile e preparandolo invece all'arrivo a metà maggio. Tuttavia, le cose sono cambiate di nuovo, poiché la recente conferma della data di lancio Early Access di Subnautica 2 ha spinto lo sviluppatore Square Glade Games a ripensare la propria strategia per Outbound.

Per evitare il seguito di esplorazione subacquea e garantire che Outbound abbia spazio per respirare in un maggio intenso, Square Glade ha deciso di anticipare la data di uscita del gioco di qualche giorno, con Outbound ora previsto per PC e Xbox l'11 maggio. Il problema è che il debutto su PlayStation e Switch è comunque previsto il 14 maggio.

Mentre potrai restare sintonizzato per le nostre impressioni complete su Outbound a tempo debito, per avere un assaggio di cosa aspettarti dal gioco, assicurati di leggere le nostre ultime impressioni sul titolo.