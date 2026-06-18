Papa Leone XIV visiterà il Perù nel novembre 2026, inclusa la sua ex casa di Chiclayo

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La Città del Vaticano ha confermato che Papa Leone XIV, che ha recentemente fatto una visita in Spagna, effettuerà una lunga visita in Perù nel novembre 2026, prevista per 10 giorni, e visiterà la capitale Lima, Piura, Pucallpa, nella foresta pluviale amazzonica, Cusco e Chiclayo, la diocesi di cui ha vissuto ed è stato vescovo. In realtà, Robert Prevost è nato a Chicago ma ha la nazionalità peruviana.

Leone XIV ha incontrato il presidente ad interim del Perù, José María Balcázar, in Vaticano, mentre attendeva i risultati finali del secondo turno delle elezioni presidenziali del 7 giugno, una corsa testa a testa tra il sinistrorsista Roberto Sánchez e la conservatrice Keiko Fujimori. Secondo Balcázar, Leone XIV desiderava che il processo elettorale fosse il più ordinato possibile e che il perdente riconoscesse il vincitore.

Secondo EFE, la visita di Leone XIV in Perù utilizzerà elicotteri perché vuole "coprire quante più piccole città del nord e nella giungla possibile". Le prossime visite di Papa Leone XIV includono la Francia (Parigi, Lourdes e Metz) il 25-28 settembre 2026, e visiterà anche la Corea del Sud nell'ambito della Giornata Mondiale della Gioventù 2027.