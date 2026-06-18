Papa Leone XIV visiterà il Perù nel novembre 2026, inclusa la sua ex casa di Chiclayo
Robert Prevost fu vescovo a Chiclayo, in Perù, prima di essere scelto come Papa Leone XIV.
La Città del Vaticano ha confermato che Papa Leone XIV, che ha recentemente fatto una visita in Spagna, effettuerà una lunga visita in Perù nel novembre 2026, prevista per 10 giorni, e visiterà la capitale Lima, Piura, Pucallpa, nella foresta pluviale amazzonica, Cusco e Chiclayo, la diocesi di cui ha vissuto ed è stato vescovo. In realtà, Robert Prevost è nato a Chicago ma ha la nazionalità peruviana.
Leone XIV ha incontrato il presidente ad interim del Perù, José María Balcázar, in Vaticano, mentre attendeva i risultati finali del secondo turno delle elezioni presidenziali del 7 giugno, una corsa testa a testa tra il sinistrorsista Roberto Sánchez e la conservatrice Keiko Fujimori. Secondo Balcázar, Leone XIV desiderava che il processo elettorale fosse il più ordinato possibile e che il perdente riconoscesse il vincitore.
Secondo EFE, la visita di Leone XIV in Perù utilizzerà elicotteri perché vuole "coprire quante più piccole città del nord e nella giungla possibile". Le prossime visite di Papa Leone XIV includono la Francia (Parigi, Lourdes e Metz) il 25-28 settembre 2026, e visiterà anche la Corea del Sud nell'ambito della Giornata Mondiale della Gioventù 2027.