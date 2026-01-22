Payday 3 creato Starbreeze è stato colpito da licenziamenti

HQ

Lo sviluppatore dietro Payday 3, Starbreeze, sembra aver licenziato diversi dipendenti. Non abbiamo ancora informazioni precise dall'azienda stessa, ma una serie di post LinkedIn dei dipendenti conferma comunque la notizia.

Come osservato da Insider Gaming, alcuni sviluppatori hanno rivolto la piattaforma social per rivelare di essere stati licenziati dall'azienda e ora stanno cercando ruoli altrove.

Quello che non sappiamo è quante persone siano state colpite, ma sembra che potrebbero essere parecchie, come ha descritto la senior tech producer Sabina Jochnick come segue.

"A causa dei recenti licenziamenti da Starbreeze, il mio ruolo è stato identificato come a rischio di licenziamento, quindi sto iniziando a pensare a cosa ci aspetta."

Nel frattempo, QA Alexander Pereswetoff-Morath ha aggiunto: "Oggi, molti di noi a Starbreeze, Stoccolma, hanno ricevuto una triste notizia e ora sto cercando un nuovo ruolo, apprezzerei il vostro sostegno."

Considerando l'enorme successo e la lunga durata che Payday 2 ha avuto, Starbreeze sperava che Payday 3 facesse lo stesso, ma il gioco ha avuto un'esistenza molto più travagliata, a causa della sua struttura, delle prestazioni e delle modalità cancellate. Tutto ciò ha portato il gioco a ricevere meno investimenti, e quindi a continuare a mettere a rischio posti di lavoro negli sviluppatori, anche se si supponeva che avesse recuperato il budget di produzione nella prima settimana...