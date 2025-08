Persona 3 Reload è ufficialmente un venditore da 2 milioni

HQ

Una delle stelle del piuttosto semplice Nintendo Partner Direct ieri è stato Atlus, che sembrava rivelare che Persona 3 Reload sarebbe finalmente arrivato a Nintendo Switch 2, e relativamente presto. Anche se questo senza dubbio spingerà un grande pubblico a dare un'occhiata al gioco, sta già andando abbastanza bene.

Atlus ha ora rivelato che Persona 3 Reload ha superato i due milioni di unità vendute. L'acclamato gioco ha raggiunto l'impresa in 17 mesi, il che, sebbene non sia veloce rispetto ad alcuni giochi, è comunque piuttosto impressionante per gli standard di Sega, a giudicare dai dati condivisi a giugno, due milioni di unità sarebbero sufficienti per vedere Persona 3 Reload superare sia Like a Dragon: Infinite Wealth che The Man Who Erased Their Name.

Va anche detto che questo rafforza il rapporto precedente secondo cui Atlus è anche lo studio di maggior successo di Sega, soprattutto in termini di entrate, poiché i giochi dello sviluppatore rappresentano circa il 30% di tutte le vendite totali di giochi di Sega negli ultimi due anni.

Hai già giocato a Persona 3 Reload ?