Pokémon Pokopia risolve alcuni fastidiosi problemi di progressione e vari bug

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Sembra che oggi, giovedì, Nintendo abbia colto l'occasione per condividere le correzioni di diverse sue recenti uscite. Avendo già visto arrivare la patch 1.0.1 per Tomodachi Life: Living the Dream, ora tocca la grande sorpresa dell'azienda per il 2026, Pokémon Pokopia .

Il titolo, sviluppato in collaborazione con Koei Tecmo, offre una visione molto diversa del mondo Pokémon e della sua esplorazione insieme alle sue creature rispetto a ciò a cui siamo abituati. Tuttavia, questo nuovo titolo significa anche affrontare problemi inaspettati e fastidiosi bug che vengono gradualmente risolti.

Oggi è uscito l'aggiornamento Pokémon Pokopia 1.0.4 e, secondo le note della patch sul sito di supporto Nintendo of America, possiamo aspettarci correzioni come il riposizionamento dei Centri Pokémon durante gli eventi, la ricomparsa dei Pokémon dopo certi eventi e correzioni a compiti come quelli sulla Spiaggia. Puoi trovare l'elenco delle correzioni qui sotto.

Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22 aprile 2026) Note della patch

Abbiamo implementato miglioramenti per affrontare i seguenti problemi:



Ora puoi spostare i Centri Pokémon mentre gli eventi di gioco sono in corso.



Inoltre, i seguenti problemi sono stati risolti.