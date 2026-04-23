Pokémon Pokopia risolve alcuni fastidiosi problemi di progressione e vari bug
Permetterà inoltre ai giocatori di riposizionare i Centri Pokémon durante gli eventi e di impedire che i Pokémon scompaiano o non tornino quando dovrebbero.
Sembra che oggi, giovedì, Nintendo abbia colto l'occasione per condividere le correzioni di diverse sue recenti uscite. Avendo già visto arrivare la patch 1.0.1 per Tomodachi Life: Living the Dream, ora tocca la grande sorpresa dell'azienda per il 2026, Pokémon Pokopia .
Il titolo, sviluppato in collaborazione con Koei Tecmo, offre una visione molto diversa del mondo Pokémon e della sua esplorazione insieme alle sue creature rispetto a ciò a cui siamo abituati. Tuttavia, questo nuovo titolo significa anche affrontare problemi inaspettati e fastidiosi bug che vengono gradualmente risolti.
Oggi è uscito l'aggiornamento Pokémon Pokopia 1.0.4 e, secondo le note della patch sul sito di supporto Nintendo of America, possiamo aspettarci correzioni come il riposizionamento dei Centri Pokémon durante gli eventi, la ricomparsa dei Pokémon dopo certi eventi e correzioni a compiti come quelli sulla Spiaggia. Puoi trovare l'elenco delle correzioni qui sotto.
Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22 aprile 2026) Note della patch
Abbiamo implementato miglioramenti per affrontare i seguenti problemi:
- Ora puoi spostare i Centri Pokémon mentre gli eventi di gioco sono in corso.
Inoltre, i seguenti problemi sono stati risolti.
- A Bleak Beach, la richiesta "Cerca: Cibo!" non poteva essere avanzata in determinate condizioni.
- A Bleak Beach, eseguire certe azioni impediva che apparisse la richiesta "Riparazione piscina necessaria!".
- A Bleak Beach, dopo aver completato la richiesta "Riparazione piscina necessaria!" a volte era impossibile per il giocatore avere Happiny con sé.
- Negli Skylands Scintillanti, durante la richiesta "Guida turistica del Centro Pokémon!", eseguire certe azioni poteva impedire al giocatore di avere Tinkmaster con sé, rendendo impossibile proseguire la richiesta.
- Compiere certe azioni avrebbe fatto smettere il Professor Tangrowth di apparire.
- Se certi Pokémon stavano aspettando di apparire, a volte anche altri Pokémon non apparivano.
- Compiere certe azioni potrebbe impedire a Peakychu, Chef Dente e Tinkmaster di lasciare la città, impedendo così di proseguire le richieste.
- In determinate condizioni, ritirare un kit di rilocazione (preparare) lasciava dietro di sé piattaforme indistruttibili.
- Accedere al PC del Pokémon Center con alcuni dati di salvataggio causerebbe il blocco del gioco.
- Durante gli eventi di gioco, ricostruire un Centro Pokémon usando certe azioni faceva apparire le sue decorazioni fluttuanti.
- Durante gli eventi di gioco, non è possibile effettuare scambi presso i Centri Pokémon su Cloud Islands.