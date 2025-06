Potrai guardare Thunderbolts* da casa a luglio

HQ

Con The Fantastic Four: First Steps che debutterà a fine luglio, vi starete chiedendo se sarete in grado di recuperare tutto ciò che è possibile Marvel Cinematic Universe prima che il film arrivi nei cinema. La buona notizia è che lo farai, poiché Marvel Studios e Disney ha ora confermato le date ufficiali della premiere digitale e Blu-ray per Thunderbolts*.

Destinato ad arrivare prima come offerta digitale il 1° luglio, sarà seguito da un'edizione Blu-ray il 29 luglio. Non si sa ancora nulla sulla data della premiere di Disney+, ma in genere questo tende ad accadere in linea o nel periodo in cui arriva anche l'edizione fisica, quindi forse a fine luglio.

Tuttavia, se non hai visto il film d'azione, che alcuni potrebbero chiamare anche The New Avengers, puoi recuperarlo presto. Assicurati di leggere la nostra brillante recensione di Thunderbolts* qui.