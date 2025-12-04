Prince of Perisa: The Sands of Time Remake non sarà mostrato ai Game Awards 2025

HQ

Ubisoft ha continuato a ribadire che Prince of Persia: The Sands of Time Remake sarà rilasciato prima di aprile, e il solitamente molto affidabile Tom Henderson afferma che sarà specificamente già il 16 gennaio. Allora è del tutto comprensibile che Alberto pensasse che il gentiluomo ben documentato avesse rovinato uno degli annunci che saranno fatti ai Game Awards la prossima settimana. A quanto pare no...

L'account ufficiale X del franchise ha deciso di negare categoricamente le teorie sul fatto che Prince of Persia: The Sands of Time Remake siano state mostrate ai Game Awards.

Vale la pena notare che gli sviluppatori non dicono nulla riguardo alla data di uscita menzionata nello stesso post a cui hanno risposto. Comprensibile, visto che ovviamente non vogliono rovinare la "sorpresa", ma comunque...

Sono sempre felice di vedere che gli studi chiariscono le aspettative per la serata The Game Awards della prossima settimana, ma cosa significa questo per l'annuncio di Ubisoft? Con la data di uscita che sembra essere a soli sei settimane di distanza, avremo un trailer e un annuncio ufficiale di Prince of Persia: The Sands of Time Remake dal nulla, non a un grande evento?