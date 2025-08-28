Qualcosa come Hotel Dusk il prossimo? Kanasaki parla del futuro dopo Dear Me, I Was...

HQ

Alla Gamescom della scorsa settimana, e dopo aver completato e recensito Dear Me, I Was... , abbiamo avuto la possibilità di incontrare e parlare con il leggendario artista Taisuke Kanasaki (Another Code, Hotel Dusk) e il coraggioso regista Maho Taguchi, che sono stati più che felici di discutere del passato, del presente e persino del futuro nell'intervista esclusiva con Gamereactor che potete guardare qui sotto.

Durante il video, entrambi ci raccontano come il team abbia deliberatamente ridotto al minimo l'interazione con i giocatori per concentrarsi sulla narrazione emotiva. Ispirati dalla filosofia di Florence, hanno deciso che ogni momento interattivo (come lo scambio di lettere, che trovavamo toccanti) doveva essere "significativo, non meccanico". Taguchi-san ha spiegato che l'aggiunta di troppi elementi di gioco avrebbe potenzialmente distratto dalla narrazione e diluito il peso emotivo dell'esperienza.

"Se avessimo aggiunto troppi elementi interattivi, sarebbe sembrato un gioco eccessivo. Il nostro obiettivo era quello di rendere ogni momento in cui interagisci significativo per la storia".

Dear Me, I Was... è per ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2, dove sta per compiere un mese di vita. Durante l'intervista abbiamo chiesto della scelta della piattaforma, della sua recente uscita e della modalità Mouse, o della possibilità di accontentare i fan veterani con avventure grafiche a tutti gli effetti nello stile delle amate serie Another Code e Hotel Dusk/Last Window. Quando gli è stato chiesto dei piani futuri, Kanasaki-san ha rivelato di non essere sicuro di continuare con il rotoscoping, la tecnica di animazione ad acquerello che si aggiunge alle riprese FMV che definisce lo stile visivo del gioco. Anche se Dear Me, I Was... è solo la seconda volta che lo usa dopo Hotel Dusk, ha accennato alla possibilità di affrontare un progetto di avventura più grande con Taguchi-san in futuro, anche se non è ancora stato deciso nulla.

"Non sono sicuro se continuerò a usare il rotoscoping, ma mi piacerebbe collaborare di nuovo con Taguchi-san... forse in un'avventura più grande la prossima volta".

Altrove nell'intervista Kanasaki e Taguchi parlano della scelta di Nintendo Switch 2 come piattaforma temporaneamente esclusiva, della possibilità e della volontà di portare Dear Me, I Was... su altre piattaforme, e della difficoltà di rotoscopiare i gattini.