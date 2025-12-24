Quando è e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios

HQ

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios saranno protagonisti di un'altra "Battaglia dei Sessi", una partita di tennis dimostrativa tra un uomo e una donna. Nel 1973, Margaret Court e Billie Jean King giocarono contro Bobby Riggs, con King che vinse. Quella partita era vista come un simbolo di uguaglianza di genere nello sport, mentre questa si è rivelata molto più controversa, con un significato esclusivo per le persone trans a seguito dei commenti di Sabalenka.

Sabalenka, numero 1 mondiale nel tennis femminile, affronterà Kyrgios, ex numero 13 mondiale e attualmente numero 672 dopo una serie di infortuni. La Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si terrà a Dubai, alla Coca Cola Arena, domenica 28 dicembre 2025.

La partita inizierà alle 17:00 CET, 16:00 GMT (ora del Regno Unito). Sono le 20:00 ora locale a Dubai.

Una cosa da notare è che ci saranno regole speciali: il lato di Sabalenka sarà più piccolo del 9% e avranno un solo servizio, il che sarà più dannoso per Kyrgios a causa del campo più piccolo dalla parte di Sabalenka.

Dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios?

La nuova Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios sarà trasmessa su BBC One nel Regno Unito, così come su BBC iPlayer.

In Spagna, la partita sarà trasmessa su Movistar+.