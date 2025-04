Raphinha è il prossimo obiettivo di Al Hilal per portare una superstar in Arabia Saudita

HQ

Raphinha, una delle scoperte dell'anno grazie a una straordinaria stagione all'FC Barcelona, è il prossimo obiettivo della Saudi Pro League, e in particolare di Al Hilal, il club che ha pagato 90 milioni di euro per Neymar solo per fargli giocare solo sette partite in due anni. Ora che Neymar se n'è andato, la squadra saudita e l'intera lega hanno bisogno di una nuova superstar. Mohamed Salah era l'obiettivo, ma è riuscito a scappare. Vinícius Jr. sembra che rimanga anche al Real Madrid. Così ora si concentrano su Raphael Dias.

Raphinha è stato vicino a lasciare il Barcellona l'anno scorso. Ma in questa stagione, sotto la guida di Hansi Flick, il 28enne brasiliano si sta esibendo a livello diBallon d'Or anni. Secondo 365Scores e Sport, Al Hilal ha fatto un'offerta di 200 milioni di euro, 50 milioni per ogni stagione fino al 2029. Il Barcellona otterrebbe una commissione di trasferimento di 100 milioni, che sarebbe un'ottima soluzione per gli infiniti problemi finanziari del Barça, ma a scapito della perdita di uno dei suoi fuoriclasse e del suo capocannoniere dietro l'anziano Robert Lewandowski.

Secondo SPORT, Raphinha vuole rimanere al Barcellona, e ha già rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita l'anno scorso. Tuttavia, il brasiliano dovrebbe negoziare il suo contratto, puntando a uno stipendio più alto: ha uno dei più bassi, ma è uno dei loro giocatori chiave. Il suo contratto scade nel 2027, ma il giocatore e il club dovranno sedersi per parlare del suo futuro, sapendo che l'Arabia Saudita è disposta a spendere molti più soldi del Barcellona per lui.