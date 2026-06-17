Rapporto: Ninja Theory era già in pericolo quando ha rivelato Senua

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Negli ultimi giorni abbiamo sentito che la situazione potrebbe sembrare piuttosto grave per alcuni importanti studi Xbox. In un modo o nell'altro, studi come Compulsion Games, Double Fine e apparentemente persino Arkane non potevano più essere associati a Xbox o semplicemente chiudere definitivamente. Ninja Theory, lo sviluppatore dietro i giochi Hellblade, è apparentemente anche sul blocco della porta. Forse non sembrava troppo strano, ma poi Ninja Theory ha presentato Senua, un gioco completamente nuovo previsto per il 2027, al recente Xbox Games Showcase.

Perché Xbox dovrebbe anticipare un gioco se potrebbe chiudere lo studio dietro di esso? Beh, secondo Stephen Totilo di Game File, quando il gioco è stato rivelato, Xbox aveva già piani di sparire o separarsi con Ninja Theory. Non è chiaro se Ninja Theory ne fosse a conoscenza.

Tuttavia, Microsoft sperava che la rivelazione di un nuovo gioco avrebbe attirato l'interesse degli investitori. Non è chiaro se quel piano abbia funzionato, ma significa che anche se Ninja Theory avesse un nuovo gioco pronto per uscire entro 12-18 mesi, ciò non lo salverebbe dai piani di Xbox per ridurre i costi.