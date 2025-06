Resident Evil Requiem promette una storia "più coinvolgente che mai"

HQ

Siamo ancora pieni di eccitazione e stupore dopo aver visto la grande rivelazione di Resident Evil Requiem alla fine di Summer Game Fest la scorsa settimana. Da allora, sono trapelate informazioni relative al gioco, incluso il fatto che supporterà sia il gameplay in prima che in terza persona. L'elenco della pagina Steam per il progetto condivide anche alcune curiosità su cosa aspettarsi.

Ci è stato detto che il nono capitolo principale della serie offrirà una "esperienza mozzafiato che ti farà rabbrividire fino al midollo". Oltre a questo, la combinazione di "progressi tecnologici" e "la profondità dell'esperienza del team di sviluppo" si uniranno per una storia piena di "personaggi ricchi e un gameplay più coinvolgente che mai".

Per quanto riguarda la storia e le motivazioni dietro il ritorno di Grace Ashcroft a Raccoon City, viene menzionato quanto segue: "Un analista dell'intelligence per l'FBI che dimostra un'intensa concentrazione e intuizione nel ragionamento e nell'analisi deduttiva. La morte di sua madre l'ha scossa nell'anima, rendendola un'introversa che si immerge nel lavoro. Così si dirige da sola verso l'hotel abbandonato per indagare su questa misteriosa morte.

Per il resto, le opzioni a doppia prospettiva vengono riproposte così come la promessa di offrire "il classico survival horror della serie attraverso combattimenti, indagini, enigmi e gestione delle risorse".

Per quanto riguarda quando arriverà Resident Evil Requiem, il gioco verrà lanciato il 27 febbraio 2026.