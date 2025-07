Rodri al Real Madrid? Ecco tutto ciò che sappiamo sulle voci che circondano il vincitore del Pallone d'Oro

HQ

Le mosse estive del Real Madrid sembrano essersi fermate per un po'. Tre rinforzi in difesa (Trent, Carreras, Huijsen) e uno in attacco (Mastantuono), rendono il centrocampo la posizione più probabile che il club dovrebbe rinforzare, soprattutto perché nessuno è stato in grado di colmare il vuoto lasciato da Toni Kroos. Tuttavia, i soliti addetti ai lavori del Real Madrid pensano che sia improbabile che il club faccia un movimento quest'anno.

La situazione è che il club pensa che sia prioritario trovare un nuovo "5", il profilo di un centrocampista difensivo. Ed è per questo che vogliono un giocatore di livello mondiale assoluto in quella posizione, uno che diventerà l'ancora della squadra a lungo termine, i nuovi Kroos, Modric e Casemiro. E semplicemente non c'è nessuno disponibile sul mercato che corrisponda alle aspettative di Madrid.

Secondo As, i tre nomi che sono stati citati sono Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) e Mac Allister (Liverpool). Tuttavia, tutti e tre hanno contratti a lungo termine con i loro club, quindi il loro acquisto sarebbe molto complicato.

Ma soprattutto il giocatore dei sogni è l'ultimo Pallone d'Oro, Rodri Hernández del Manchester City. È stato silenziosamente nel radar di Florentino Pérez per anni, e il fatto che non abbia ancora confermato un prolungamento del contratto con il Manchester City, in scadenza nel 2027, significa che potrebbe essere l'obiettivo del club... ma l'anno prossimo.

As dice che il Real Madrid non farà ancora una mossa folle prima di vedere la sua prestazione dopo il lungo infortunio al legamento crociato anteriore: si è infortunato a settembre ed è tornato in campo solo nelle ultime due partite di Premier League della scorsa stagione, e pochi minuti alla Coppa del Mondo per Club. Se dovesse arrivare la prossima estate o nel 2027, avrebbe 30 o 31 anni, con ancora qualche anno potenziale al suo apice (Zidane aveva 29 anni quando è arrivato al Real Madrid). Ma allo stesso tempo, il Manchester City probabilmente cercherà di fargli firmare un nuovo contratto a lungo termine, come hanno fatto con Haaland, per spaventare i potenziali acquirenti.

Il rovescio della medaglia è che, se l'unica opzione del club è aspettare a cantare un centrocampista di alto livello, che sia Rodri, Enzo Fernández o Mac Allister, significherebbe che un nuovo centrocampista quest'estate è improbabile, nonostante le richieste di Xabi Alonso. E inizierebbero la stagione senza Jude Bellingham, che ha recentemente subito un intervento chirurgico e potrebbe non essere nel fiore degli anni per qualche mese...